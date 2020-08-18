Правительство Мали пообещало начать "братский диалог" с мятежниками

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Правительство Правительство Мали призывает мятежных военных к спокойствию и обещает немедленно начать "братский диалог", чтобы устранить недоразумения, заявил премьер-министр страны Бубу Сиссе.

В заявлении говорится, что правительство с огромным вниманием следит за развитием событий, особенно за ситуацией на двух военных базах в Бамако. По мнению властей, эти "эмоциональные выступления" выражают определенное разочарование, которое может иметь "законные причины".

"Правительство взывает к разуму и патриотическому чувству и просит оружие замолчать… Правительство призывает к спокойствию и с момента публикации этого заявления будет готово к братскому диалогу, чтобы устранить недоразумения", - отмечается в коммюнике.