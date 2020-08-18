Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200818/1575954825.html
Правительство Мали пообещало начать "братский диалог" с мятежниками
Правительство Мали призывает мятежных военных к спокойствию и обещает немедленно начать "братский диалог", чтобы устранить недоразумения, заявил премьер-министр РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T19:23
мятеж военных в мали
мали
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575931828_0:312:3000:2000_1400x0_80_0_0_5212d341491640bfa84ae13a59b8ae68.jpg
https://ria.ru/20200818/1575950926.html
мали
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575931828_0:312:3000:2000_1400x0_80_0_0_5212d341491640bfa84ae13a59b8ae68.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575931828_249:0:2916:2000_1400x0_80_0_0_1160436479a6f52766f93a1c6b9f2cdb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575931828_583:0:2583:2000_1400x0_80_0_0_b4ab6c7751a56c1c68f0e43352672aa9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мятеж военных в мали, мали, в мире

Правительство Мали пообещало начать "братский диалог" с мятежниками

19:07 18.08.2020 (обновлено: 19:23 18.08.2020)
357
© AP Photo / Jerome DelayВоеннослужащий армии Мали
Военнослужащий армии Мали
© AP Photo / Jerome Delay
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Правительство Мали призывает мятежных военных к спокойствию и обещает немедленно начать "братский диалог", чтобы устранить недоразумения, заявил премьер-министр страны Бубу Сиссе.
В заявлении говорится, что правительство с огромным вниманием следит за развитием событий, особенно за ситуацией на двух военных базах в Бамако. По мнению властей, эти "эмоциональные выступления" выражают определенное разочарование, которое может иметь "законные причины".
"Правительство взывает к разуму и патриотическому чувству и просит оружие замолчать… Правительство призывает к спокойствию и с момента публикации этого заявления будет готово к братскому диалогу, чтобы устранить недоразумения", - отмечается в коммюнике.
Ранее о мятеже в вооруженных силах на военной базе в районе Кати близ столицы Бамако сообщил ряд посольств западных стран. Источники рассказали РИА Новости, что мятежники арестовали ряд министров и высокопоставленных офицеров.
Мали. Город Бамако
Вчера, 18:05
Республика Мали
021000
Обсудить 0
Мятеж военных в МалиМалиВ мире
Рекомендуем
Предприятие Беларуськалий в Солигорске
"Беларуськалий" частично приостановил работу из-за забастовки
Встреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана
Глава МИД Франции прокомментировал ситуацию в Мали
Полиция Осло, Норвегия
Премьер Норвегии прокомментировала "шпионский скандал" с Россией
Скриншот видео от юриста Максима Знака
Юрист Тихановской рассказал о целях координационного совета
Акция рабочих на Минском заводе колесных тягачей
Белорусской оппозиции предлагали сотрудничество "внешние партнеры"
Люди ожидают освобождения своих родных и близких возле Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
В МВД Белоруссии сообщили, что под стражей остаются 44 человека
Участники митинга оппозиции возле Минского завода колёсных тягачей.
Оппозиция ответила на обвинения Лукашенко в захвате власти
Светлана Тихановская
Тихановская пока не планировала возвращаться в Белоруссию
Участники акции протеста против результатов президентских выборов в Минске, Беларусь
Оппозиционный совет видит Россию и ЕС в роли посредников на переговорах
Атомная подводная лодка
Американское СМИ поразилось смекалке российских подводников
Оружейное производство на заводе концерна Калашников
"Калашников" разработал первое в России smart-ружье
Сотрудники ФСБ во время операции в ингушском городе Сунже по ликвидации двух бандитов, готовивших теракты на территории республики
В Ингушетии ликвидировали двух бандитов, напавших на полицейских
Участники митинга оппозиции возле Минского завода колёсных тягачей
В УПЦ призвали верующих "помолчать" о событиях в Белоруссии
Автомобиль скорой помощи в Санкт-Петербурге
Раскрыты детали смерти петербуржца, которого якобы не пустили в больницу
Военнослужащие во время митинга в поддержку военного мятежа в столице Мали Бамако
В Мали мятежники арестовали президента и премьер-министра
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Россиянам назвали правила выбора яблок
03:48Эксперт рассказал, как обнаружить клавиатурного шпиона
03:28У Генконсульства России в Нью-Йорке усилили меры безопасности после атаки
03:26Абитуриентов предупредили о большом конкурсе на поступление в вузы
03:23Президент Мали объявил об отставке
03:15Роспотребнадзор рассказал о способе распознать плохие яблоки
03:12Названа доля россиян, мечтающих уволить свое начальство
03:06Российские и сирийские военные уничтожили укрытия боевиков в Хаме
02:43СК завел дело после гибели российского генерала в Сирии
02:36Цепкало прокомментировал создание оппозиционного совета в Белоруссии
02:24Несколько стран решили закрыть границы с Мали из-за мятежа
02:03Цепкало рассказал, какую роль в Белоруссии должна сыграть Тихановская
02:00Экс-соперник Лукашенко прокомментировал его слова о пересчете голосов
01:53Кравчук назвал единственный способ закончить войну в Донбассе
01:45Стало известно, насколько выросли доходы Дегтярева за 2019 год
01:43В небе одновременно произошли два атмосферных феномена
01:23В посольство России в Перу обратились за вакциной от COVID-19
01:07Трамп рассказал о выводе из доклада сената о "российском деле"
01:05Врач прокомментировал информацию о настоящем диагнозе Ефремова
00:19Премьер Словакии встретился с подавшим в отставку послом Белоруссии
Лента новостейМолния