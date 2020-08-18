https://ria.ru/20200818/1575954825.html
Правительство Мали пообещало начать "братский диалог" с мятежниками
Правительство Мали призывает мятежных военных к спокойствию и обещает немедленно начать "братский диалог", чтобы устранить недоразумения, заявил премьер-министр РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T19:07
2020-08-18T19:23
мятеж военных в мали
мали
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мятеж военных в мали, мали, в мире
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости.
Правительство Мали
призывает мятежных военных к спокойствию и обещает немедленно начать "братский диалог", чтобы устранить недоразумения, заявил премьер-министр страны Бубу Сиссе.
В заявлении говорится, что правительство с огромным вниманием следит за развитием событий, особенно за ситуацией на двух военных базах в Бамако. По мнению властей, эти "эмоциональные выступления" выражают определенное разочарование, которое может иметь "законные причины".
"Правительство взывает к разуму и патриотическому чувству и просит оружие замолчать… Правительство призывает к спокойствию и с момента публикации этого заявления будет готово к братскому диалогу, чтобы устранить недоразумения", - отмечается в коммюнике.
Ранее о мятеже в вооруженных силах на военной базе в районе Кати близ столицы Бамако сообщил ряд посольств западных стран. Источники рассказали РИА Новости, что мятежники арестовали ряд министров и высокопоставленных офицеров.