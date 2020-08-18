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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575954684.html
Юрист Тихановской рассказал о целях координационного совета
Координационный совет белорусской оппозиции не имеет политической программы и политических целей, заявил юрист штаба баллотировавшейся на президентских выборах... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T19:30
протесты в белоруссии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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белоруссия, в мире

Юрист Тихановской рассказал о целях координационного совета

19:03 18.08.2020 (обновлено: 19:30 18.08.2020)
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© Страница Виктора Бабарико на YoutubeСкриншот видео от юриста Максима Знака
Скриншот видео от юриста Максима Знака
© Страница Виктора Бабарико на Youtube
МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Координационный совет белорусской оппозиции не имеет политической программы и политических целей, заявил юрист штаба баллотировавшейся на президентских выборах в республике Светланы Тихановской Максим Знак.

"У Координационного совета нет планов прихода к власти, а значит, нет политической программы и политических целей", - заявил Знак на брифинге.

Он пояснил, что в совет войдут 70 человек, в президиум - семь. Сейчас лидеры совета отбирают кандидатуры из нескольких сотен заявок.
"Невозможно организовать полноценные демократические выборы, однако можно выбрать представителей различных социальных групп. Не только представителей партий или штабы, но и представителей заводов, групп, которые мало представлены в политике", - сказал Знак.
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Одним из критериев входа в состав президиума является то, что человек должен "физически находиться на территории Республики Беларусь", отметил он.
Помимо 70 членов КС будет создан еще "расширенный состав совета", в который войдут остальные желающие.
"Это не только эти 70 человек, но и все остальные", - сказал Знак.
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