Юрист Тихановской рассказал о целях координационного совета

МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Координационный совет белорусской оппозиции не имеет политической программы и политических целей, заявил юрист штаба баллотировавшейся на президентских выборах в республике Светланы Тихановской Максим Знак.

"У Координационного совета нет планов прихода к власти, а значит, нет политической программы и политических целей", - заявил Знак на брифинге.

Он пояснил, что в совет войдут 70 человек, в президиум - семь. Сейчас лидеры совета отбирают кандидатуры из нескольких сотен заявок.

"Невозможно организовать полноценные демократические выборы, однако можно выбрать представителей различных социальных групп. Не только представителей партий или штабы, но и представителей заводов, групп, которые мало представлены в политике", - сказал Знак.

Одним из критериев входа в состав президиума является то, что человек должен "физически находиться на территории Республики Беларусь", отметил он.

Помимо 70 членов КС будет создан еще "расширенный состав совета", в который войдут остальные желающие.

"Это не только эти 70 человек, но и все остальные", - сказал Знак.