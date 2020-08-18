https://ria.ru/20200818/1575953743.html
Оппозиция ответила на обвинения Лукашенко в захвате власти
Оппозиционный координационный совет в Белоруссии не ставит перед собой цель захвата государственной власти неконституционным путем, заявила во вторник Ольга... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T18:46
2020-08-18T19:39
светлана тихановская
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200818/1575950524.html
Ярослав Погодин
Тогда почему пропагандируют упор на силу и звучат призывы к стачкам и несанкционированным митингам? Почему идёт неприкрытый подкуп рабочих? Давят толпой на милицию, журналистов и работников госсми. Про власть вообще молчу, хамство зашкаливает. Почему во главе борьбы объявлен экономический ущерб Беларуси? Как это вяжется с конституционным приходом к власти?
120
Алексей Веселин
Кто бы заявлял о захвате власти. Незаконно удерживает власть только один человек.
109
12
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575949261_0:91:3057:1811_1400x0_80_0_0_e6e51098fc91aad79fdf665a3b46212f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире