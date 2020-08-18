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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575953743.html
Оппозиция ответила на обвинения Лукашенко в захвате власти
Оппозиционный координационный совет в Белоруссии не ставит перед собой цель захвата государственной власти неконституционным путем, заявила во вторник Ольга... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T19:39
светлана тихановская
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Кто бы заявлял о захвате власти. Незаконно удерживает власть только один человек.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Оппозиция ответила на обвинения Лукашенко в захвате власти

18:46 18.08.2020 (обновлено: 19:39 18.08.2020)
12495
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции возле Минского завода колёсных тягачей.
Участники митинга оппозиции возле Минского завода колёсных тягачей.
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Оппозиционный координационный совет в Белоруссии не ставит перед собой цель захвата государственной власти неконституционным путем, заявила во вторник Ольга Ковалькова - доверенное лицо баллотировавшейся на президентских выборах в республике Светланы Тихановской.
После президентских выборов белорусская оппозиция, которая не признала их итоги, объявила о создании координационного совета по трансферу власти. Ковалькова сообщала, что совет будет состоять из 70 человек. Действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя создаваемый оппозицией совет, заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
"Координационный совет действует на основании основополагающих принципов Конституции Республики Беларусь, он не ставит перед собой цель захвата государственной власти неконституционным путем, не призывает к организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок", - заявила Ковалькова журналистам.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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Тогда почему пропагандируют упор на силу и звучат призывы к стачкам и несанкционированным митингам? Почему идёт неприкрытый подкуп рабочих? Давят толпой на милицию, журналистов и работников госсми. Про власть вообще молчу, хамство зашкаливает. Почему во главе борьбы объявлен экономический ущерб Беларуси? Как это вяжется с конституционным приходом к власти?
18 августа, 18:57
Ярослав Погодин
88000230
Кто бы заявлял о захвате власти. Незаконно удерживает власть только один человек.
18 августа, 19:04
Алексей Веселин
36000568
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