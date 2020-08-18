В полуфинал первой волны кубка "Управляй!" вышли 270 участников

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Более 5300 студентов российских вузов и колледжей стали участниками первого отборочного этапа всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!" – одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", в полуфинал вышли 270 человек, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

Регистрационная кампания третьего сезона кубка "Управляй!" стартовала 28 апреля. Из-за пандемии было принято решение заявочную кампанию продлить до 30 сентября и разделить на две части. Первая продлилась до 10 июля. Для участников весенне-летнего потока был запущен первый отборочный этап. Для тех, кто не смог участвовать в весенне-летнем потоке и зарегистрируется на кубок до 30 сентября, в октябре будет организован второй отборочный этап. Лучшие участники первого и второго отборочных этапов будут соревноваться на региональных полуфиналах. Всего на данный момент в кубке зарегистрировано 11523 участника.

"За участие в полуфиналах, которые мы запланировали на осень, в первой волне боролись 5369 участников – всего 1341 команда. Все конкурсанты в процессе первого отборочного этапа старались показать наилучшие результаты в управлении виртуальными компаниями. Специальный бизнес-симулятор проекта позволяет воспроизводить любые экономические условия и проверяет способности участников в решении конкретных кейсовых задач. В итоге лучше остальных на отборочном этапе выступили 270 ребят. Все они обеспечили себе билет на один из 10 осенних региональных полуфиналов кубка "Управляй!"", – привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", проректора РАНХиГС Алексея Комиссарова

Новинкой третьего сезона кубка стала образовательная составляющая – она не влияет на результаты в конкурсе, но помогает лучше подготовиться к заданиям. Этот образовательный дистанционный этап предшествует отборочному и представляет из себя серию обучающих вебинаров с экспертами.