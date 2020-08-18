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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575953671.html
В Могилеве и Гомеле прошли митинги в поддержку Лукашенко
Митинги в поддержку Александра Лукашенко прошли в Могилеве и Гомеле, сообщил Sputnik Беларусь. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T19:58
министерство здравоохранения белоруссии
белоруссия
протесты в белоруссии
александр лукашенко
могилев
гомель
в мире
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белоруссия
могилев
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Митинг в поддержку Лукашенко. Видео из Могилева
Митинг в поддержку Лукашенко. Видео из Могилева
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
министерство здравоохранения белоруссии, белоруссия, александр лукашенко, могилев, гомель, в мире

В Могилеве и Гомеле прошли митинги в поддержку Лукашенко

18:45 18.08.2020 (обновлено: 19:58 18.08.2020)
41421
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Митинги в поддержку Александра Лукашенко прошли в Могилеве и Гомеле, сообщил Sputnik Беларусь.
Как видно из кадров, опубликованных агентством, жители Могилева вышли на площадь Ленина с государственными флагами и плакатами "Мы за БАЦЬКУ".
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В свою очередь, в Гомеле участники акции принесли гигантский государственный флаг на площадь. Люди под крики "ура" пытались растянуть полотнище красно-зеленого цвета, их обступили другие митингующие с маленькими флажками в руках.
В воскресенье в Минске также прошел митинг в поддержку президента. Лукашенко выступил перед собравшимися с 30-минутной речью. Как рассказали в МВД Белоруссии, в акции приняли участие около 65 тысяч человек.

Протесты в Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно подсчетам ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, второе место заняла Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
Вторую неделю в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.
По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, среди них — как минимум 120 силовиков. Трое протестующих погибли.
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Протесты в БелоруссииМинистерство здравоохранения БелоруссииБелоруссияАлександр ЛукашенкоМогилевГомельВ мире
Популярные комментарии
Вот эти люди - первое сокровище белорусского государства. Опора его. ))
18 августа, 18:51
Фёдор Сергеев
3111500357
Для общей картинки посмотрите на травлю этих прекрасных людей оппозиционными СМИ. Преимущественно ассоциированными с Nexta
18 августа, 18:58
Ярослав Погодин
276422350
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