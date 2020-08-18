https://ria.ru/20200818/1575953671.html
В Могилеве и Гомеле прошли митинги в поддержку Лукашенко
Митинги в поддержку Александра Лукашенко прошли в Могилеве и Гомеле, сообщил Sputnik Беларусь. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T18:45
2020-08-18T19:58
министерство здравоохранения белоруссии
белоруссия
протесты в белоруссии
александр лукашенко
могилев
гомель
в мире
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https://ria.ru/20200817/1575864118.html
https://ria.ru/20200818/1575939222.html
Фёдор Сергеев
Вот эти люди - первое сокровище белорусского государства. Опора его. ))
386
Ярослав Погодин
Для общей картинки посмотрите на травлю этих прекрасных людей оппозиционными СМИ. Преимущественно ассоциированными с Nexta
337
134
белоруссия
могилев
гомель
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Митинг в поддержку Лукашенко. Видео из Могилева
Митинг в поддержку Лукашенко. Видео из Могилева
2020-08-18T18:45
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство здравоохранения белоруссии, белоруссия, александр лукашенко, могилев, гомель, в мире
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости.
Митинги в поддержку Александра Лукашенко
прошли в Могилеве
и Гомеле,
сообщил Sputnik Беларусь
.
Как видно из кадров, опубликованных агентством, жители Могилева вышли на площадь Ленина с государственными флагами и плакатами "Мы за БАЦЬКУ".
В свою очередь, в Гомеле участники акции принесли гигантский государственный флаг на площадь. Люди под крики "ура" пытались растянуть полотнище красно-зеленого цвета, их обступили другие митингующие с маленькими флажками в руках.
В воскресенье в Минске также прошел митинг в поддержку президента. Лукашенко выступил перед собравшимися с 30-минутной речью. Как рассказали в МВД Белоруссии, в акции приняли участие около 65 тысяч человек.
Протесты в Белоруссии
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно подсчетам ЦИК, глава государства Александр Лукашенко
набрал 80,1 процента, второе место заняла Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
Вторую неделю в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.
По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, среди них — как минимум 120 силовиков. Трое протестующих погибли.
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