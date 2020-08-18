В Могилеве и Гомеле прошли митинги в поддержку Лукашенко

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Митинги в поддержку Александра Лукашенко прошли в Могилеве и Гомеле, сообщил Митинги в поддержкупрошли всообщил Sputnik Беларусь

Как видно из кадров, опубликованных агентством, жители Могилева вышли на площадь Ленина с государственными флагами и плакатами "Мы за БАЦЬКУ".

В свою очередь, в Гомеле участники акции принесли гигантский государственный флаг на площадь. Люди под крики "ура" пытались растянуть полотнище красно-зеленого цвета, их обступили другие митингующие с маленькими флажками в руках.

В воскресенье в Минске также прошел митинг в поддержку президента. Лукашенко выступил перед собравшимися с 30-минутной речью. Как рассказали в МВД Белоруссии, в акции приняли участие около 65 тысяч человек.

Протесты в Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно подсчетам ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, второе место заняла Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.

Вторую неделю в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.

По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, среди них — как минимум 120 силовиков. Трое протестующих погибли.