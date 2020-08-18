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В Ингушетии ликвидировали двух бандитов, напавших на полицейских
Два бандита нейтрализованы в Ингушетии, они причастны к нападениям на сотрудников сил правопорядка, сообщает Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T19:18
москва
сунженский район
национальный антитеррористический комитет рф
республика ингушетия
происшествия
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сунженский район
республика ингушетия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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москва, сунженский район, национальный антитеррористический комитет рф, республика ингушетия, происшествия

В Ингушетии ликвидировали двух бандитов, напавших на полицейских

18:38 18.08.2020 (обновлено: 19:18 18.08.2020)
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© Национальный антитеррористический комитетСотрудники ФСБ во время операции в ингушском городе Сунже по ликвидации двух бандитов, готовивших теракты на территории республики
Сотрудники ФСБ во время операции в ингушском городе Сунже по ликвидации двух бандитов, готовивших теракты на территории республики
© Национальный антитеррористический комитет
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Два бандита нейтрализованы в Ингушетии, они причастны к нападениям на сотрудников сил правопорядка, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
Ранее о ликвидации двух боевиков в ходе спецоперации в лесном массиве неподалеку от селения Галашки в Сунженском районе республики заявлял РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"В Ингушетии на территории проведения КТО нейтрализованы двое бандитов ... Нейтрализованные бандиты причастны к нападениям на сотрудников сил правопорядка", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на месте боестолкновения обнаружены автоматы, пистолет, боеприпасы, а также готовые к применению самодельные взрывные устройства (СВУ).
Кадры с места контртеррористической операции в Ингушетии. Видео НАК
7 августа, 10:25
Опубликовано видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
8411024
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МоскваСунженский районНациональный антитеррористический комитет РФРеспублика ИнгушетияПроисшествия
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