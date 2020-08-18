https://ria.ru/20200818/1575953371.html
В Ингушетии ликвидировали двух бандитов, напавших на полицейских
Два бандита нейтрализованы в Ингушетии, они причастны к нападениям на сотрудников сил правопорядка, сообщает Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T18:38
2020-08-18T19:18
москва
сунженский район
национальный антитеррористический комитет рф
республика ингушетия
происшествия
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https://ria.ru/20200807/1575478037.html
1
москва
сунженский район
республика ингушетия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572230826_52:0:911:483_1400x0_80_0_0_2a252cebca27bcf521fd02d75628b7e7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сунженский район, национальный антитеррористический комитет рф, республика ингушетия, происшествия