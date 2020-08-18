"Калашников" разработал первое в России smart-ружье

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. " Калашников " покажет на форуме "Армия" первое в России smart-ружье, которое может синхронизироваться с мобильными устройствами, сообщается в группе концерна "ВКонтакте"

"Первое SMART-ружье в инновационном дизайне! Уникальная разработка на базе надежного гладкоствольного ружья МР-155 с возможностью синхронизации с гаджетами. Новинка будет представлена на форуме "Армия-2020", - говорится в описании к видеоролику.

На видеозаписи видно, что ружье выполнено в футуристичном дизайне, на нем установлен коллиматорный прицел и дисплей для синхронизации с мобильными девайсами. Накануне "Калашников" сообщил, что представит на форуме новый автомат АК-19 в калибре 5.56.