Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
https://ria.ru/20200818/1575953223.html
"Калашников" разработал первое в России smart-ружье
"Калашников" покажет на форуме "Армия" первое в России smart-ружье, которое может синхронизироваться с мобильными устройствами, сообщается в группе концерна... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T19:03
новое оружие россии
форум "армия — 2020"
россия
калашников (концерн)
безопасность
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/138356/24/1383562409_0:92:1772:1089_1400x0_80_0_0_fd4224d6162623334f0f53ad099482be.jpg
11
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/138356/24/1383562409_0:92:1772:1089_1400x0_80_0_0_fd4224d6162623334f0f53ad099482be.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/138356/24/1383562409_99:0:1674:1181_1400x0_80_0_0_230189721325e9d8096aee38b21edfab.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/138356/24/1383562409_296:0:1477:1181_1400x0_80_0_0_3cfd1e4d450325f2871b887657a24c98.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
форум "армия — 2020", россия, калашников (концерн), безопасность, экономика

"Калашников" разработал первое в России smart-ружье

18:36 18.08.2020 (обновлено: 19:03 18.08.2020)
4301
© Фото : пресс-служба концерна "Калашников"Оружейное производство на заводе концерна "Калашников"
Оружейное производство на заводе концерна Калашников
© Фото : пресс-служба концерна "Калашников"
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. "Калашников" покажет на форуме "Армия" первое в России smart-ружье, которое может синхронизироваться с мобильными устройствами, сообщается в группе концерна "ВКонтакте".
"Первое SMART-ружье в инновационном дизайне! Уникальная разработка на базе надежного гладкоствольного ружья МР-155 с возможностью синхронизации с гаджетами. Новинка будет представлена на форуме "Армия-2020", - говорится в описании к видеоролику.
На видеозаписи видно, что ружье выполнено в футуристичном дизайне, на нем установлен коллиматорный прицел и дисплей для синхронизации с мобильными девайсами. Накануне "Калашников" сообщил, что представит на форуме новый автомат АК-19 в калибре 5.56.
Форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа в подмосковном парке "Патриот".
81911135
Обсудить 11
Новое оружие РоссииФорум "Армия — 2020"РоссияКалашников (концерн)БезопасностьЭкономика
Рекомендуем
Атомная подводная лодка
Американское СМИ поразилось смекалке российских подводников
Полиция Осло, Норвегия
Премьер Норвегии прокомментировала "шпионский скандал" с Россией
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Стал известен настоящий диагноз Ефремова
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
Российский генерал погиб в Сирии при подрыве автоколонны
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
США передали России разведданные о ядерном оружии Китая
Участники митинга оппозиции возле Минского завода колёсных тягачей.
Оппозиция ответила на обвинения Лукашенко в захвате власти
Самолет ИЛ-76 МД
В Минобороны Белоруссии объяснили полеты Ил-76 в Россию
Надводная сварка захлёстного стыка морской части газопровода Северный поток-2
В Германии раскрыли неожиданные последствия санкций против Nord Stream 2
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор
Американские сенаторы обвинили Путина во взломе сервера демократов
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда Вольное дело Олег Дерипаска на сессии Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России? в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
В США обвинили Дерипаску в продвижении интересов России за рубежом
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Трамп перепутал Белоруссию с террористами
Компьютерное изображение мегануклеазы (в центре), антитела (слева) и фермента, редактирующего ген, CRISPR-Cas9 (справа)
Разработан эффективный метод полного излечения герпеса
Митинг в поддержку Лукашенко. Видео из Могилева
В Могилеве и Гомеле прошли митинги в поддержку Лукашенко
Акция рабочих на Минском заводе колесных тягачей
Белорусской оппозиции предлагали сотрудничество "внешние партнеры"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Россиянам назвали правила выбора яблок
03:48Эксперт рассказал, как обнаружить клавиатурного шпиона
03:28У Генконсульства России в Нью-Йорке усилили меры безопасности после атаки
03:26Абитуриентов предупредили о большом конкурсе на поступление в вузы
03:23Президент Мали объявил об отставке
03:15Роспотребнадзор рассказал о способе распознать плохие яблоки
03:12Названа доля россиян, мечтающих уволить свое начальство
03:06Российские и сирийские военные уничтожили укрытия боевиков в Хаме
02:43СК завел дело после гибели российского генерала в Сирии
02:36Цепкало прокомментировал создание оппозиционного совета в Белоруссии
02:24Несколько стран решили закрыть границы с Мали из-за мятежа
02:03Цепкало рассказал, какую роль в Белоруссии должна сыграть Тихановская
02:00Экс-соперник Лукашенко прокомментировал его слова о пересчете голосов
01:53Кравчук назвал единственный способ закончить войну в Донбассе
01:45Стало известно, насколько выросли доходы Дегтярева за 2019 год
01:43В небе одновременно произошли два атмосферных феномена
01:23В посольство России в Перу обратились за вакциной от COVID-19
01:07Трамп рассказал о выводе из доклада сената о "российском деле"
01:05Врач прокомментировал информацию о настоящем диагнозе Ефремова
00:19Премьер Словакии встретился с подавшим в отставку послом Белоруссии
Лента новостейМолния