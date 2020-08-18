https://ria.ru/20200818/1575953223.html
"Калашников" разработал первое в России smart-ружье
"Калашников" покажет на форуме "Армия" первое в России smart-ружье, которое может синхронизироваться с мобильными устройствами, сообщается в группе концерна... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T18:36
2020-08-18T19:03
новое оружие россии
форум "армия — 2020"
россия
калашников (концерн)
безопасность
экономика
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11
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
форум "армия — 2020", россия, калашников (концерн), безопасность, экономика