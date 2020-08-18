В сенате США вновь заявили о "вмешательстве" России в выборы 2016 года

Во вторник комитет по разведке сената США выпустил пятый том доклада о якобы имевшем место "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году. В основных выводах доклада говорится, что правительство России "в агрессивном и многоплановом формате влияло или пыталось влиять на исход выборов в 2016 году".