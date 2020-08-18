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В сенате США вновь заявили о "вмешательстве" России в выборы 2016 года
Комитет по разведке американского сената в докладе утверждает, что власти РФ в 2014-2017 годах активно воздействовали на "инфраструктуру выборов" в США. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T18:30
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, марко рубио, дональд трамп, сергей лавров, wikileaks, дмитрий песков, вашингтон (город), сша, в мире

В сенате США вновь заявили о "вмешательстве" России в выборы 2016 года

18:30 18.08.2020
1172
© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Комитет по разведке американского сената в докладе утверждает, что власти РФ в 2014-2017 годах активно воздействовали на "инфраструктуру выборов" в США.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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Во вторник комитет по разведке сената США выпустил пятый том доклада о якобы имевшем место "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году. В основных выводах доклада говорится, что правительство России "в агрессивном и многоплановом формате влияло или пыталось влиять на исход выборов в 2016 году".
"Wikileaks играли ключевую роль в российской кампании по вмешательству и, скорее всего, знали, что помогают усилиям российской разведки", - считают авторы доклада.
По словам сенатора Марко Рубио, "комитет не нашёл никаких доказательств, что бывший в то время кандидатом Дональд Трамп или его предвыборный штаб вступили в сговор с Россией, чтобы вмешаться в выборы в 2016 году".
"Однако мы нашли неопровержимые доказательства российского вмешательства и обнаружили очень тревожные действия со стороны ФБР в части, касающейся их готовности положиться на выводы "досье Стила" без проверки методологии и источников", - сказал Рубио, слова которого цитирует заявление комитета в связи с выпуском доклада.
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МедиавойныРоссияМарко РубиоДональд ТрампСергей ЛавровWikiLeaksДмитрий ПесковВашингтон (город)СШАВ мире
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