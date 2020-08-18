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Нижегородский губернатор обсудил с Чернышенко развитие туризма
Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили развитие туризма и предстоящее 800-летие Нижнего Новгорода... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T18:24
дмитрий чернышенко
туризм
глеб никитин
нижний новгород
общество
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дмитрий чернышенко, туризм, глеб никитин, нижний новгород, общество

Нижегородский губернатор обсудил с Чернышенко развитие туризма

18:24 18.08.2020
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© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Роман Владимиров
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили развитие туризма и предстоящее 800-летие Нижнего Новгорода в ходе рабочей встречи в Москве, сообщает пресс-служба главы региона.
Нижний Новгород летом 2021 года будет отмечать 800 лет со дня основания.

"Нижегородская область сегодня - в числе наиболее перспективных территорий для развития внутреннего туризма. Уверен, предстоящий юбилей поможет перезагрузке туристической отрасли региона, а реконструкция инфраструктуры гостеприимства создаст условия для привлечения тысяч путешественников со всех уголков нашей страны", - подчеркнул вице-премьер.

Губернатор Нижегородской области отметил, что к празднику будет благоустроено и отреставрировано около 110 объектов, а обновленные территории станут площадками для культурных мероприятий разного масштаба. По словам Никитина, в регионе сегодня активно развивается культурно-исторический, деловой и событийный туризм.
Одной из тем для обсуждения стала реализация плана дальнейшего развития паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". Проект реставрации городов, входящих в кластер, предусматривает строительство автомобильных развязок и дорог, очистных сооружений, ремонт социальных объектов и храмов. "Арзамас, Дивеево и Саров всегда были местами притяжения для паломников. Наша задача - сберечь культурное наследие и сохранить традиции, но, опираясь на современные тенденции, предложить нашим гражданам новые маршруты и варианты для путешествий", - отметил Чернышенко.
Вид на речной вокзал в Нижнем Новгороде
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В ходе встречи вице-премьер подчеркнул, что ждет от субъектов федерации предложения о создании концепции нового национального проекта. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о разработке национального проекта в сфере туризма, в котором экологический туризм должен стать одним из ведущих направлений.
Как отметил глава региона, Нижегородская область при активном взаимодействии с Ростуризмом готовит свои предложения в концепцию нацпроекта.
"Наш регион является пилотным в новых проектах и направлениях туристической отрасли. У Нижегородской области большой потенциал для развития экотуризма, поскольку здесь уникальные природно-климатические, географические условия. Одна из особых территорий – "Нижегородское Заволжье", в составе которого государственный природный биосферный заповедник "Керженский", природный парк "Воскресенское Поветлужье", государственный заказник "Килемарский", включающие объекты богатейшего природного и культурного наследия. Напомню, что с 2015 года Воскресенский район получил международный статус в рамках программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера", – подчеркнул Никитин.
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