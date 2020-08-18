Нижегородский губернатор обсудил с Чернышенко развитие туризма

Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород летом 2021 года будет отмечать 800 лет со дня основания.

"Нижегородская область сегодня - в числе наиболее перспективных территорий для развития внутреннего туризма. Уверен, предстоящий юбилей поможет перезагрузке туристической отрасли региона, а реконструкция инфраструктуры гостеприимства создаст условия для привлечения тысяч путешественников со всех уголков нашей страны", - подчеркнул вице-премьер.

Губернатор Нижегородской области отметил, что к празднику будет благоустроено и отреставрировано около 110 объектов, а обновленные территории станут площадками для культурных мероприятий разного масштаба. По словам Никитина, в регионе сегодня активно развивается культурно-исторический, деловой и событийный туризм.

Одной из тем для обсуждения стала реализация плана дальнейшего развития паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". Проект реставрации городов, входящих в кластер, предусматривает строительство автомобильных развязок и дорог, очистных сооружений, ремонт социальных объектов и храмов. "Арзамас, Дивеево и Саров всегда были местами притяжения для паломников. Наша задача - сберечь культурное наследие и сохранить традиции, но, опираясь на современные тенденции, предложить нашим гражданам новые маршруты и варианты для путешествий", - отметил Чернышенко.

В ходе встречи вице-премьер подчеркнул, что ждет от субъектов федерации предложения о создании концепции нового национального проекта. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о разработке национального проекта в сфере туризма, в котором экологический туризм должен стать одним из ведущих направлений.

Как отметил глава региона, Нижегородская область при активном взаимодействии с Ростуризмом готовит свои предложения в концепцию нацпроекта.