Эксперты рассказали о популярности Алтая у российских туристов

Руководство одного из алтайских курортов отметило, что только канатной дорогой ежедневно пользуются семь тысяч туристов. Раньше такого не было даже в самый разгар сезона. По словам его гендиректора Владимира Щербинина, на данный момент отдыхающих на 25-30 процентов больше, чем в это же время в прошлом году. При этом "загрузка 100-процентная, свободных мест нет, с каждым днем людей все больше и больше приезжает".