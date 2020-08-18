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Эксперты рассказали о популярности Алтая у российских туристов
Загрузка баз отдыха и гостиниц на Алтае достигла 100 процентов, сообщает Tourprom. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T18:27
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
туристы, туризм, новости - туризм, республика алтай

Эксперты рассказали о популярности Алтая у российских туристов

18:27 18.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГейзерное озеро недалеко от села Акташ в Республике Алтай
Гейзерное озеро недалеко от села Акташ в Республике Алтай
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Загрузка баз отдыха и гостиниц на Алтае достигла 100 процентов, сообщает Tourprom.
Руководство одного из алтайских курортов отметило, что только канатной дорогой ежедневно пользуются семь тысяч туристов. Раньше такого не было даже в самый разгар сезона. По словам его гендиректора Владимира Щербинина, на данный момент отдыхающих на 25-30 процентов больше, чем в это же время в прошлом году. При этом "загрузка 100-процентная, свободных мест нет, с каждым днем людей все больше и больше приезжает".
Из развлечений, которые летом Алтай предлагает путешественникам, особым спросом пользуется прокат лодок, а также конные походы. В среднем отдыхающие тратят на подобные активности от двух до пяти тысяч рублей в день. По их словам, недельный отдых обходится им примерно в 30 тысяч рублей на человека.
Статистика утверждает, что со старта сезона в июле на Алтай уже прибыло около 400 тысяч путешественников. Но из-за весеннего простоя прибыль все равно примерно на треть меньше, чем в прошлом году.
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