В Мали прокомментировали мятеж и требования отставки президента

НУАКШОТ, 18 авг - РИА Новости. Источники в оппозиции Мали опровергли РИА Новости, что существует связь между ее требованиями об отставке президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и мятежом военных.

Ранее о мятеже в вооруженных силах на военной базе в районе Кати близ столицы Бамако сообщил ряд посольств западных стран. Источники рассказали РИА Новости, что мятежники арестовали ряд министров и высокопоставленных офицеров. Среди арестованных числятся главы МИД и минфина.

Источники сообщили об отсутствии какой-либо связи между их требованиями о том, чтобы Кейта покинул страну, и мятежом, начавшемся во вторник на военной базе.

Сообщается, что поднявшие мятеж военные через местные новостные сайты требуют от президента покинуть Мали и грозятся напасть на его дом в столице Бамако

По данным местных СМИ, во главе мятежа стоят полковники Дьяу и Камара, а также генерал Шейк Фантамади Дембеле.