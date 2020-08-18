https://ria.ru/20200818/1575951793.html
В Мали прокомментировали мятеж и требования отставки президента
Источники в оппозиции Мали опровергли РИА Новости, что существует связь между ее требованиями об отставке президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и мятежом... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T18:09
2020-08-18T19:32
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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бамако, мали, в мире
НУАКШОТ, 18 авг - РИА Новости. Источники в оппозиции Мали опровергли РИА Новости, что существует связь между ее требованиями об отставке президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и мятежом военных.
Ранее о мятеже в вооруженных силах на военной базе в районе Кати близ столицы Бамако сообщил ряд посольств западных стран. Источники рассказали РИА Новости, что мятежники арестовали ряд министров и высокопоставленных офицеров. Среди арестованных числятся главы МИД и минфина.
Источники сообщили об отсутствии какой-либо связи между их требованиями о том, чтобы Кейта покинул страну, и мятежом, начавшемся во вторник на военной базе.
Сообщается, что поднявшие мятеж военные через местные новостные сайты требуют от президента покинуть Мали
и грозятся напасть на его дом в столице Бамако
.
По данным местных СМИ, во главе мятежа стоят полковники Дьяу и Камара, а также генерал Шейк Фантамади Дембеле.
В последнее время Мали находится в состоянии острого внутриполитического кризиса, оппозиция требует отставки президента страны, отвергая компромиссные варианты урегулирования.