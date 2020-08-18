Благоустроенные по нацпроекту площадки в Омске оснастили видеонаблюдением

"В следующем году хотим благоустроить не менее 70 общественных территорий, то есть в полтора раза больше, чем в этом году. Обязательно в следующем году мы введем требование, чтобы все благоустраиваемые общественные территории в рамках нацпроекта имели видеонаблюдение. Сейчас видеонаблюдением обеспечены 70% благоустроенных объектов", – отметил на пресс-конференции министр энергетики и ЖКК Омской области Антон Гаак.