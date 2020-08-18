Благоустроенные по нацпроекту площадки в Омске оснастили видеонаблюдением

ОМСК, 18 авг - РИА Новости. Около 70% объектов, благоустроенных по нацпроекту "Жилье и городская среда" в Омске, оснастили видеонаблюдением для защиты от вандалов, сообщил журналистам глава минэнерго региона Антон Гаак.
"В следующем году хотим благоустроить не менее 70 общественных территорий, то есть в полтора раза больше, чем в этом году. Обязательно в следующем году мы введем требование, чтобы все благоустраиваемые общественные территории в рамках нацпроекта имели видеонаблюдение. Сейчас видеонаблюдением обеспечены 70% благоустроенных объектов", – отметил на пресс-конференции министр энергетики и ЖКК Омской области Антон Гаак.
Он добавил, что видеонаблюдение нужно как для сохранности объектов от вандалов, так и для контроля за ходом строительства. По словам министра, по нацпроекту "Жилье и городская среда" в Омской области в 2020 году направлено 654,8 млн рублей (из них 533,8 млн рублей – средства федерального бюджета, 66 млн рублей – областного бюджета и 55 млн рублей – из местных бюджетов). На благоустройство 26 дворов в Омске из областного бюджета выделен 41 млн рублей.
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Гаак отметил, что на благоустройство общественных территорий в этом году распределено 558,8 млн рублей, из них 239 млн рублей получил город Омск, 319,8 млн рублей – муниципальные районы.
На эти деньги должны быть благоустроены 44 общественных территории: в Омске – восемь объектов, в муниципальных районах – 36 объектов. По всем территориям уже заключены контракты. Работы завершены в четырех районах: готовы пешеходные зоны в Муромцево и Исилькуле, сквер в Называевске, центральный парк села Иртыш Черлакского района.
Всего по программе формирования комфортной городской среды, по словам главы минэнерго Омской области, планируется до 2030 года благоустроить более 1000 площадок и территорий.