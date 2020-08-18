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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575951415.html
Лукашенко заявил, что Белоруссию и Украину в ЕС и НАТО никто не ждет
Ни Белоруссию, ни Украину в Евросоюзе и НАТО никто не ждет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с членами Совбеза, передает Sputnik... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T18:07
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Исправляется Александр )
27
Может ведь, когда захочет!!! У старого хитрого лиса десять пятниц на неделе. Но есть оказывается в лесу хищники по крупнее🤣🤣🤣
26
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что Белоруссию и Украину в ЕС и НАТО никто не ждет

17:59 18.08.2020 (обновлено: 18:07 18.08.2020)
1488
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМитинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Ни Белоруссию, ни Украину в Евросоюзе и НАТО никто не ждет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с членами Совбеза, передает Sputnik Беларусь.
Лукашенко отметил, что в оппозиционной программе идет речь о подаче заявлений на членство в Евросоюзе и НАТО. Он указал, что на Украине "демократию установили уже, наверное, около 10 лет назад", но никто их ни в НАТО, ни в ЕС не принял. "Более того, никто никого там не ждет. Их, а нас тем более. Мы просто этим самым уничтожим свою страну", - сказал он.
Лукашенко обратил внимание, что недавно в американских СМИ появилась теория о союзе трехморья. "Балтика, Черное море, Адриатика. России там нет, Сербии там нет, Белоруссия есть. Нас уже туда включили", - сказал он.
"Еще раз подчеркиваю: в ближайшее время мы проанализируем эти вопросы и доложим народу последствия подобных действий. Но вы сегодня видите, насколько скоординировано то, что они пытаются нам подкинуть внутри страны. Перевыборы, хаос и так далее, забастовки на предприятиях. Начали душить семьи госслужащих, военных, милиции, СМИ. Мы все это видим, мы не успокаиваемся", - заключил он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
17 августа, 08:00
Почему Запад не хочет свержения Александра Лукашенко
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Вчера, 17:02Протесты в Белоруссии
Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захватить власть
142510313
Обсудить 7
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Исправляется Александр )
18 августа, 18:04
Андрей Дашков
2400201
Может ведь, когда захочет!!! У старого хитрого лиса десять пятниц на неделе. Но есть оказывается в лесу хищники по крупнее🤣🤣🤣
18 августа, 18:08
Александр Невский
2320100
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