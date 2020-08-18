Лукашенко заявил, что Белоруссию и Украину в ЕС и НАТО никто не ждет

Лукашенко отметил, что в оппозиционной программе идет речь о подаче заявлений на членство в Евросоюзе НАТО . Он указал, что на Украине "демократию установили уже, наверное, около 10 лет назад", но никто их ни в НАТО, ни в ЕС не принял. "Более того, никто никого там не ждет. Их, а нас тем более. Мы просто этим самым уничтожим свою страну", - сказал он.

Лукашенко обратил внимание, что недавно в американских СМИ появилась теория о союзе трехморья. "Балтика, Черное море, Адриатика. России там нет, Сербии там нет, Белоруссия есть. Нас уже туда включили", - сказал он.

"Еще раз подчеркиваю: в ближайшее время мы проанализируем эти вопросы и доложим народу последствия подобных действий. Но вы сегодня видите, насколько скоординировано то, что они пытаются нам подкинуть внутри страны. Перевыборы, хаос и так далее, забастовки на предприятиях. Начали душить семьи госслужащих, военных, милиции, СМИ. Мы все это видим, мы не успокаиваемся", - заключил он.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская , а не Лукашенко.