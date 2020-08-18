https://ria.ru/20200818/1575951293.html
Лукашенко не собирается "никому" продавать белорусские компании
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании Совета безопасности республики заявил, что не собирается "никому" продавать белорусские компании, передает РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T17:56
2020-08-18T17:56
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200817/1575874947.html
Виктор Терещенков
Представители оппозиция высказалась решительно против продажи кому-либо белорусских компаний.
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белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575948932_0:0:3069:1727_1400x0_80_0_0_e3371ccf76e027b7be4740255e18fc0f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире