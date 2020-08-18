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Лукашенко не собирается "никому" продавать белорусские компании
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании Совета безопасности республики заявил, что не собирается "никому" продавать белорусские компании, передает РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T17:56
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200817/1575874947.html
Представители оппозиция высказалась решительно против продажи кому-либо белорусских компаний.
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575948932_0:0:3069:1727_1400x0_80_0_0_e3371ccf76e027b7be4740255e18fc0f.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко не собирается "никому" продавать белорусские компании

17:56 18.08.2020
1646
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool PhotoПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool Photo
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании Совета безопасности республики заявил, что не собирается "никому" продавать белорусские компании, передает Sputnik Беларусь.
Лукашенко таким образом высказался по отношению к пунктам программы координационного штаба оппозиции.
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"Третье - запрет продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры. Российским! Встает вопрос, а каким можно? Естественно, западным. Моя позиция и наша однозначна: мы никому ничего не собираемся продавать. Так, как было до сих пор", - подчеркнул Лукашенко.
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11270022
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Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Представители оппозиция высказалась решительно против продажи кому-либо белорусских компаний.
18 августа, 17:59
Виктор Терещенков
0110012
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