Лукашенко не собирается "никому" продавать белорусские компании

"Третье - запрет продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры. Российским! Встает вопрос, а каким можно? Естественно, западным. Моя позиция и наша однозначна: мы никому ничего не собираемся продавать. Так, как было до сих пор", - подчеркнул Лукашенко.