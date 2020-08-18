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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575951178.html
Лукашенко не видит угрозы в российских военных объектах в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя пункт программы оппозиционного штаба закрыть на территории страны российские военные базы, заявил, что не... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T17:56
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200818/1575939222.html
Вот и стало вдруг понятно, для чего вся эта канитель затевалась. Чтобы убрать российские военные объекты и поставить на их место объекты стран, поддерживающих оппозицию. Браво над Белоруссии, вас используют, как разменную монету в геополитике.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко не видит угрозы в российских военных объектах в Белоруссии

17:52 18.08.2020 (обновлено: 17:56 18.08.2020)
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© Фото : Минобороны РФСовместные учения "Щит Союза-2019" с участием военных из России и Белоруссии
Совместные учения Щит Союза-2019 с участием военных из России и Белоруссии
© Фото : Минобороны РФ
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя пункт программы оппозиционного штаба закрыть на территории страны российские военные базы, заявил, что не понимает, чем они угрожают Минску.

"Я не понимаю, а чем угрожают нам военные базы? Это даже не боевые подразделения. Там - 90% - работают наши люди, получают соответствующую заработную плату", - сказал он на совещании с членами Совета безопасности. Слова президента приводит Sputnik Беларусь.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
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Протесты в БелоруссииРоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Вот и стало вдруг понятно, для чего вся эта канитель затевалась. Чтобы убрать российские военные объекты и поставить на их место объекты стран, поддерживающих оппозицию. Браво над Белоруссии, вас используют, как разменную монету в геополитике.
18 августа, 17:58
chigraz
2400001
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