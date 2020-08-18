В Нидерландах расследуют дело о прослушивании машины российского атташе

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Полиция Нидерландов ведет расследование в связи с обнаружением аппаратуры слежения в служебном автомобиле военного атташе России, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на министра внутренних дел Кайсу Оллонгрен.
"Полиция расследует обнаружение электронной аппаратуры слежения в автомобиле российского дипломата", - сообщает NOS.
Министр не сообщила иных деталей относительно расследования.
В МИД России 17 августа была вызвана временная поверенная в делах Нидерландов в России Доминик Баккер-Кюлинг.
Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, нидерландской стороне был выражен решительный протест в связи с обнаружением шпионской аппаратуры в автомобиле российского военного атташе в Гааге.
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