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В Нидерландах расследуют дело о прослушивании машины российского атташе
Полиция Нидерландов ведет расследование в связи с обнаружением аппаратуры слежения в служебном автомобиле военного атташе России, сообщила Нидерландская... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T18:11
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РИА Новости
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353
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россия, москва, гаага, нидерланды, в мире

В Нидерландах расследуют дело о прослушивании машины российского атташе

17:49 18.08.2020 (обновлено: 18:11 18.08.2020)
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© Фото : Полиция НидерландовПолиция на месте взрыва в Амстердаме
Полиция на месте взрыва в Амстердаме
© Фото : Полиция Нидерландов
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Полиция Нидерландов ведет расследование в связи с обнаружением аппаратуры слежения в служебном автомобиле военного атташе России, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на министра внутренних дел Кайсу Оллонгрен.
"Полиция расследует обнаружение электронной аппаратуры слежения в автомобиле российского дипломата", - сообщает NOS.
Министр не сообщила иных деталей относительно расследования.
В МИД России 17 августа была вызвана временная поверенная в делах Нидерландов в России Доминик Баккер-Кюлинг.
Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, нидерландской стороне был выражен решительный протест в связи с обнаружением шпионской аппаратуры в автомобиле российского военного атташе в Гааге.
Вид на здание посольства РФ в Гааге
17 августа, 13:13
В машине российского военного атташе в Нидерландах нашли жучок
16213284
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РоссияМоскваГаагаНидерландыВ мире
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