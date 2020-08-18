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США передали России разведданные о ядерном оружии Китая
США передали России данные разведки о действиях Китая в сфере развития ядерного оружия, заявил американский спецпосланник Маршалл Биллингсли. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T18:10
россия
маршалл биллингсли
китай
сша
в мире
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россия
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, маршалл биллингсли, китай, сша, в мире

США передали России разведданные о ядерном оружии Китая

17:46 18.08.2020 (обновлено: 18:10 18.08.2020)
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкБаллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
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ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. США передали России данные разведки о действиях Китая в сфере развития ядерного оружия, заявил американский спецпосланник Маршалл Биллингсли.
"Мы считаем, что Китай должен прекратить делать то, что он делает. Они хотят, чтобы мир поверил в то, что у них только несколько сотен единиц ядерного оружия", — сказал он.
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Биллингсли задался вопросом, почему Китай до сих пор не признал, что обладает гораздо большими объемами ядерного оружия. По его словам, в минувшем году Пекин осуществил запуск более 200 баллистических ракет.
"Вот почему мы считаем, что следующий договор о ядерных вооружениях должен включать и должен ограничивать Китай", — добавил дипломат.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что удастся избежать гонки вооружений между США, Россией и Китаем. Перед этим бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон рассказал, что у Трампа нет долгосрочной стратегии по России и Китаю.
457872310
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РоссияМаршалл БиллингслиКитайСШАВ мире
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