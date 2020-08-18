https://ria.ru/20200818/1575950861.html
США передали России разведданные о ядерном оружии Китая
США передали России данные разведки о действиях Китая в сфере развития ядерного оружия, заявил американский спецпосланник Маршалл Биллингсли. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T17:46
2020-08-18T18:10
россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, маршалл биллингсли, китай, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. США
передали России данные разведки о действиях Китая
в сфере развития ядерного оружия, заявил американский спецпосланник Маршалл Биллингсли
.
"Мы считаем, что Китай должен прекратить делать то, что он делает. Они хотят, чтобы мир поверил в то, что у них только несколько сотен единиц ядерного оружия", — сказал он.
Биллингсли задался вопросом, почему Китай до сих пор не признал, что обладает гораздо большими объемами ядерного оружия. По его словам, в минувшем году Пекин осуществил запуск более 200 баллистических ракет.
"Вот почему мы считаем, что следующий договор о ядерных вооружениях должен включать и должен ограничивать Китай", — добавил дипломат.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что удастся избежать гонки вооружений между США, Россией и Китаем. Перед этим бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон
рассказал, что у Трампа нет долгосрочной стратегии по России и Китаю.