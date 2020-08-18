США передали России разведданные о ядерном оружии Китая

ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. США передали России данные разведки о действиях Китая в сфере развития ядерного оружия, заявил американский спецпосланник Маршалл Биллингсли

"Мы считаем, что Китай должен прекратить делать то, что он делает. Они хотят, чтобы мир поверил в то, что у них только несколько сотен единиц ядерного оружия", — сказал он.

Биллингсли задался вопросом, почему Китай до сих пор не признал, что обладает гораздо большими объемами ядерного оружия. По его словам, в минувшем году Пекин осуществил запуск более 200 баллистических ракет.

"Вот почему мы считаем, что следующий договор о ядерных вооружениях должен включать и должен ограничивать Китай", — добавил дипломат.