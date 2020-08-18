https://ria.ru/20200818/1575950664.html
Путин сообщил Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном
Sputnik Беларусь сообщает, что во вторник в ходе очередного разговора российский президент Владимир Путин "проинформировал" белорусского коллегу Алесандра... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T17:42
2020-08-18T17:50
протесты в белоруссии
эммануэль макрон
александр лукашенко
ангела меркель
владимир путин
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200818/1575948195.html
Фёдор Сергеев
Лукашенко настолько крут, что ему докладывает лично Путин. Сябры, какого вам ещё президента надобно? ))
73
Виктор Терещенков
Пытаются совместными усилиями образумить. Нелегетимный не дает себе отчет в своих действиях
66
8
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564795456_0:0:3069:1727_1400x0_80_0_0_424dab58c20db2b1ce2074da06e998dc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эммануэль макрон, александр лукашенко, ангела меркель, владимир путин, белоруссия, в мире