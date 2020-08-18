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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575950664.html
Путин сообщил Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном
Sputnik Беларусь сообщает, что во вторник в ходе очередного разговора российский президент Владимир Путин "проинформировал" белорусского коллегу Алесандра... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T17:50
протесты в белоруссии
эммануэль макрон
александр лукашенко
ангела меркель
владимир путин
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200818/1575948195.html
Лукашенко настолько крут, что ему докладывает лично Путин. Сябры, какого вам ещё президента надобно? ))
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Пытаются совместными усилиями образумить. Нелегетимный не дает себе отчет в своих действиях
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белоруссия
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564795456_0:0:3069:1727_1400x0_80_0_0_424dab58c20db2b1ce2074da06e998dc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эммануэль макрон, александр лукашенко, ангела меркель, владимир путин, белоруссия, в мире

Путин сообщил Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном

17:42 18.08.2020 (обновлено: 17:50 18.08.2020)
14417
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Sputnik Беларусь сообщает, что во вторник в ходе очередного разговора российский президент Владимир Путин "проинформировал" белорусского коллегу Алесандра Лукашенко о своих контактах с лидерами Франции и Германии.
"Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси", - передает Sputnik Беларусь.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Вчера, 17:02Протесты в Белоруссии
Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захватить власть
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Протесты в БелоруссииЭммануэль МакронАлександр ЛукашенкоАнгела МеркельВладимир ПутинБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Лукашенко настолько крут, что ему докладывает лично Путин. Сябры, какого вам ещё президента надобно? ))
18 августа, 17:47
Фёдор Сергеев
293110012
Пытаются совместными усилиями образумить. Нелегетимный не дает себе отчет в своих действиях
18 августа, 17:56
Виктор Терещенков
19000344
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