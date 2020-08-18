Оппозиция лоббирует "ползучий запрет русского языка", считает Лукашенко

"В открытую не говорят, но (имеют в виду - ред.) ползучий запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было", - заявил Лукашенко на совещании Совбеза.

"Мы определились с вами, мы прошли и перевернули эту страницу. Мы определились, как будем действовать в плане белорусского и русского языков. У нас они государственные. Мы договорились, что не будем педалировать эту тему. Разговаривайте на любом языке. У нас и английский не запрещен, никакой. Иди китайский, английский изучай. Нет, надо взвинтить эту проблему языковую", - передает слова Лукашенко государственное агентство Белта.