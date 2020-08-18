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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575950620.html
Оппозиция лоббирует "ползучий запрет русского языка", считает Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что оппозиция лоббирует "ползучий запрет русского языка" в республике. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T17:42
протесты в белоруссии
министерство здравоохранения белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
министерство здравоохранения белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Оппозиция лоббирует "ползучий запрет русского языка", считает Лукашенко

17:42 18.08.2020
1906
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что оппозиция лоббирует "ползучий запрет русского языка" в республике.
"В открытую не говорят, но (имеют в виду - ред.) ползучий запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было", - заявил Лукашенко на совещании Совбеза.
"Мы определились с вами, мы прошли и перевернули эту страницу. Мы определились, как будем действовать в плане белорусского и русского языков. У нас они государственные. Мы договорились, что не будем педалировать эту тему. Разговаривайте на любом языке. У нас и английский не запрещен, никакой. Иди китайский, английский изучай. Нет, надо взвинтить эту проблему языковую", - передает слова Лукашенко государственное агентство Белта.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
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Протесты в БелоруссииМинистерство здравоохранения БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Оппозиция себя похоронила тем, что рано так вышел в свет сборник их тезисов, после этого их может поддерживать только враг Белоруссии
18 августа, 17:45
Александр Закупин
4301003
Однако сколько баранов примкнуло к этим оппозиционёрам...
18 августа, 17:48
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