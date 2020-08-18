https://ria.ru/20200818/1575950569.html
Муж Легкоступовой обрушился с обвинениями на детей певицы
Супруг певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов обвинил ее детей в воровстве. Об этом он заявил в эфире Первого канала. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T17:40
2020-08-18T18:21
культура
умерла валентина легкоступова
валентина легкоступова
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умерла валентина легкоступова, валентина легкоступова
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости.
Супруг певицы Валентины Легкоступовой
Юрий Фирсов обвинил ее детей в воровстве. Об этом он заявил в эфире Первого канала
.
"Дети Валентины тайно своровали ее машину. Зачем это надо было? Вот такие у нее были наследники", — рассказал мужчина.
Кроме того, по словам Фирсова, с ним не общаются родные певицы, а ее мать не берет трубку, когда он звонит.
Супруг артистки утверждает, что потратил все сбережения на то, чтобы "Валя сделала себя пластику, зубы и преобразилась", и отрицает, что хотел заполучить имущество певицы.
Ранее дочь певицы Анэтта Бриль заявила, что Фирсов ей угрожал и не давал связаться с матерью.
Валентина Легкоступова скончалась на прошлой неделе. За несколько дней до этого стало известно о ее госпитализации с травмой головы. Как писали некоторые СМИ, она попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Ей сделали операцию, после чего она впала в кому.
Полицейские задержали и допросили супруга артистки. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.