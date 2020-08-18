Муж Легкоступовой обрушился с обвинениями на детей певицы

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Супруг певицы Супруг певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов обвинил ее детей в воровстве. Об этом он заявил в эфире Первого канала

"Дети Валентины тайно своровали ее машину. Зачем это надо было? Вот такие у нее были наследники", — рассказал мужчина.

Кроме того, по словам Фирсова, с ним не общаются родные певицы, а ее мать не берет трубку, когда он звонит.

Супруг артистки утверждает, что потратил все сбережения на то, чтобы "Валя сделала себя пластику, зубы и преобразилась", и отрицает, что хотел заполучить имущество певицы.

Ранее дочь певицы Анэтта Бриль заявила, что Фирсов ей угрожал и не давал связаться с матерью.

Валентина Легкоступова скончалась на прошлой неделе. За несколько дней до этого стало известно о ее госпитализации с травмой головы. Как писали некоторые СМИ, она попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Ей сделали операцию, после чего она впала в кому.