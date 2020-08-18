https://ria.ru/20200818/1575950524.html
МВД Белоруссии отказалось присоединиться к протестующим
МВД Белоруссии заявило, что не будет присоединяться к протестующим и осуждать власть. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T17:40
2020-08-18T18:11
протесты в белоруссии
александр лукашенко
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко
МИНСК, 18 авг - РИА Новости. МВД Белоруссии
заявило, что не будет присоединяться к протестующим и осуждать власть.
"Мы, милиционеры Беларуси, обращаемся к жителям нашей страны! От нас ждут пафосного расставания с удостоверениями, присоединения к колоннам протестующих, публичного осуждения коллег и власти в целом. Этого не будет!" - говорится в заявлении сотрудников ведомства, опубликованном в Telegram-канале
ведомства.
В нем отмечается, что сотрудники органов внутренних дел не берутся судить "ту малую часть милиционеров, которые сегодня покинули службу по внутренним убеждениям".
Протесты после выборов
Девятого августа в Белоруссии
состоялись выборы президента. Согласно подсчетам ЦИК, глава государства Александр Лукашенко
набрал 80,1 процента, второе место заняла Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву
.
Вторую неделю в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.
По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, среди них — как минимум 120 силовиков. Трое протестующих погибли.