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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575950524.html
МВД Белоруссии отказалось присоединиться к протестующим
МВД Белоруссии заявило, что не будет присоединяться к протестующим и осуждать власть. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T18:11
протесты в белоруссии
александр лукашенко
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко

МВД Белоруссии отказалось присоединиться к протестующим

17:40 18.08.2020 (обновлено: 18:11 18.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОбщегражданский марш "За свободу" в Минске
Общегражданский марш За свободу в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 18 авг - РИА Новости. МВД Белоруссии заявило, что не будет присоединяться к протестующим и осуждать власть.
"Мы, милиционеры Беларуси, обращаемся к жителям нашей страны! От нас ждут пафосного расставания с удостоверениями, присоединения к колоннам протестующих, публичного осуждения коллег и власти в целом. Этого не будет!" - говорится в заявлении сотрудников ведомства, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В нем отмечается, что сотрудники органов внутренних дел не берутся судить "ту малую часть милиционеров, которые сегодня покинули службу по внутренним убеждениям".
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
15 августа, 08:00Протесты в Белоруссии
"Не высовывайтесь на улицы". Кого Лукашенко видит в протестующих

Протесты после выборов

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно подсчетам ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, второе место заняла Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
Вторую неделю в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.
По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, среди них — как минимум 120 силовиков. Трое протестующих погибли.
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
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Протесты в БелоруссииАлександр Лукашенко
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