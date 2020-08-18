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Разработан эффективный метод полного излечения герпеса
Американские ученые в экспериментах на мышах продемонстрировали, что разработанный ими метод генной терапии позволяет в большинстве случаев навсегда избавить... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T17:40
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60
биология, здоровье, открытия - риа наука

Разработан эффективный метод полного излечения герпеса

17:40 18.08.2020
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© Abigail Lambert / Stoddard Lab at Fred HutchКомпьютерное изображение мегануклеазы (в центре), антитела (слева) и фермента, редактирующего ген, CRISPR-Cas9 (справа)
Компьютерное изображение мегануклеазы (в центре), антитела (слева) и фермента, редактирующего ген, CRISPR-Cas9 (справа)
© Abigail Lambert / Stoddard Lab at Fred Hutch
Компьютерное изображение мегануклеазы (в центре), антитела (слева) и фермента, редактирующего ген, CRISPR-Cas9 (справа)
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Американские ученые в экспериментах на мышах продемонстрировали, что разработанный ими метод генной терапии позволяет в большинстве случаев навсегда избавить животных от вируса простого герпеса ВПГ-1 — инфекции, от которой страдают миллиарды людей в мире и которая считается неизлечимой. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
По данным Всемирной организации здравоохранения, две трети населения мира в возрасте до 50 лет заражены ВПГ-1, известным также как оральный герпес.
Большинство исследований, касающихся герпеса, сосредоточено на борьбе с рецидивами и подавлении симптомов болезни. Исследователи из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле решили действовать более радикально — найти метод уничтожения самого вируса в организме путем редактирования генов.
Для разрезания ДНК вируса ученые задействовали два набора генетических ножниц. Они обнаружили, что при использовании только одной пары ножниц вирусная ДНК может восстанавливаться ​​в инфицированной клетке, а при объединении двух наборов белков, режущих гены, называемых мегануклеазами, ДНК вируса герпеса распадается.
"Мы используем двойную мегануклеазу, которая нацелена на два участка вирусной ДНК, — приводятся в пресс-релизе слова первого автора статьи Мартина Обера (Martine Aubert), старшего научного сотрудника отделения вакцин и инфекционных заболеваний центра Фреда Хатчинсона. — Похоже, что при двух разрезах ДНК вируса слишком повреждена и не может восстановиться. Тогда приходят другие молекулярные игроки, чтобы удалить ее из тела клетки".
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Двойные генетические ножницы вводятся в клетки-мишени путем доставки гена, кодирующего разрезающие белки, с помощью вектора, который представляет собой безвредный деактивированный вирус, обладающий способностью проникать в инфицированные клетки.
Авторы отмечают, что разрезание ДНК мегануклеазами намного эффективнее, чем стандартный метод CRISPR / Cas9. После применения нового метода количество латентного вируса, присутствующего в "спящем" состоянии в верхних шейных ганглиях и нервной ткани шеи и лица животных сократилось на 92 процента. Снижение сохранялось как минимум в течение месяца после лечения, и, по словам исследователей, этого достаточно, чтобы вирус больше не активировался.
"Это первый раз, когда ученые смогли вмешаться и фактически устранить большую часть герпеса в организме, — говорит руководитель исследования Кейт Джером (Keith Jerome), профессор в центре Фреда Хатчинсона. — Мы нацелены на первопричину — инфицированные клетки, в которых вирус находится в спящем состоянии, и которые являются "семенами", вызывающими повторные инфекции".
"Большой шаг вперед заключается в том, что мы это сделали на животных, in vivo — продолжает ученый. — Я надеюсь, что наши результаты изменят ситуацию вокруг исследований герпеса и можно будет начать думать о лечении, а не просто о контроле над вирусом".
В настоящее время исследователи проверяют применимость нового подхода для лечения вируса ВПГ-2, вызывающего генитальный герпес. По оценкам авторов, для перехода к клиническим испытаниям потребуется не менее трех лет.
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