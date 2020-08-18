Около 135 тыс компаний Подмосковья получили субсидии на выплаты зарплаты

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Около 135 тысяч компаний малого и среднего бизнеса в Около 135 тысяч компаний малого и среднего бизнеса в Подмосковье получили федеральную субсидию на выплаты зарплаты в размере федерального МРОТ, общий объем составил 4,4 миллиарда рублей, заявила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Выплаты в размере 1 МРОТ на сотрудника (в 2020 году в России он установлен на уровне 12,13 тысячи рублей) выплачиваются предприятиям малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей при условии сохранения у них численности рабочих мест не менее 90% от мартовского уровня.

"Из федеральных мер поддержки я бы, наверное, отметила, прежде всего, субсидию, которая через каналы УФНС очень удобно в режиме онлайн предоставляли компаниям из пострадавших отраслей, это 12 130 рублей на одного сотрудника. У нас в Подмосковье 135 тысяч компаний малого и среднего бизнеса смогли получить такую субсидию. Общий объем поддержки, которую получил бизнес составил 4,4 миллиарда рублей", - сказала Зиновьева на конференции "Московская область: деловой климат и уроки пандемии".

Она отметила, что льготные банковские кредиты под 2% в условиях пандемии коронавируса получили 7582 компании, всего кредиты получили около 10 тысяч компаний.