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Новости Подмосковья
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Около 135 тыс компаний Подмосковья получили субсидии на выплаты зарплаты
Около 135 тысяч компаний малого и среднего бизнеса в Подмосковье получили федеральную субсидию на выплаты зарплаты в размере федерального МРОТ, общий объем... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T17:39
новости подмосковья
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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московская область (подмосковье)

Около 135 тыс компаний Подмосковья получили субсидии на выплаты зарплаты

17:39 18.08.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Около 135 тысяч компаний малого и среднего бизнеса в Подмосковье получили федеральную субсидию на выплаты зарплаты в размере федерального МРОТ, общий объем составил 4,4 миллиарда рублей, заявила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Выплаты в размере 1 МРОТ на сотрудника (в 2020 году в России он установлен на уровне 12,13 тысячи рублей) выплачиваются предприятиям малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей при условии сохранения у них численности рабочих мест не менее 90% от мартовского уровня.
"Из федеральных мер поддержки я бы, наверное, отметила, прежде всего, субсидию, которая через каналы УФНС очень удобно в режиме онлайн предоставляли компаниям из пострадавших отраслей, это 12 130 рублей на одного сотрудника. У нас в Подмосковье 135 тысяч компаний малого и среднего бизнеса смогли получить такую субсидию. Общий объем поддержки, которую получил бизнес составил 4,4 миллиарда рублей", - сказала Зиновьева на конференции "Московская область: деловой климат и уроки пандемии".
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Она отметила, что льготные банковские кредиты под 2% в условиях пандемии коронавируса получили 7582 компании, всего кредиты получили около 10 тысяч компаний.
Программа спецкредитов под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей была запущена в России с 1 июня. Срок погашения кредита - 1 апреля 2021 года. По условиям, если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны - эти расходы возьмет на себя государство.
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