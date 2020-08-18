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Назван годовой доход губернатора Тамбовской области
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин задекларировал доход за 2019 год в размере почти 3,4 миллиона рублей, это примерно на 270 тысяч рублей... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T17:38
игорь никитин
александр никитин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
игорь никитин, александр никитин, экономика

Назван годовой доход губернатора Тамбовской области

17:38 18.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Тамбовской области Александр Никитин
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Тамбовской области Александр Никитин. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин задекларировал доход за 2019 год в размере почти 3,4 миллиона рублей, это примерно на 270 тысяч рублей меньше, чем в предыдущем году, следует из опубликованной на сайте обладминистрации декларации.
Согласно документу, у Никитина есть квартира площадью 135,7 квадратных метра и гараж почти в 50 квадратных метров. В пользовании главы региона жилой дом площадью 237,7 квадратных метра. Супруга главы региона задекларировала доход чуть более 3 миллионов рублей, на женщину и троих детей не зарегистрирована никакая собственность, в пользовании у них тот же дом, что и у главы семейства. Автомобиля в семье Никитиных, согласно декларации, нет.
Больше всех в областной администрации, в полтора раза больше главы региона, заработал его заместитель Арсен Габуев. Его доход составил 5,4 миллиона рублей. В собственности чиновника земельный участок площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров, жилой дом чуть более 200 квадратных метров, также он напополам с ребенком владеет квартирой площадью 89,6 квадратных метра. Также у него есть автомобиль Range Rover Sport, прицеп HUMBAUREGASUS и прицеп для перевозки грузов МЗСА 817712, значится в декларации. В пользовании Габуева жилой дом площадью 371,5 квадратных метра, в пользовании его троих детей - две квартиры.
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