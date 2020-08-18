Назван годовой доход губернатора Тамбовской области

Согласно документу, у Никитина есть квартира площадью 135,7 квадратных метра и гараж почти в 50 квадратных метров. В пользовании главы региона жилой дом площадью 237,7 квадратных метра. Супруга главы региона задекларировала доход чуть более 3 миллионов рублей, на женщину и троих детей не зарегистрирована никакая собственность, в пользовании у них тот же дом, что и у главы семейства. Автомобиля в семье Никитиных, согласно декларации, нет.

Больше всех в областной администрации, в полтора раза больше главы региона, заработал его заместитель Арсен Габуев. Его доход составил 5,4 миллиона рублей. В собственности чиновника земельный участок площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров, жилой дом чуть более 200 квадратных метров, также он напополам с ребенком владеет квартирой площадью 89,6 квадратных метра. Также у него есть автомобиль Range Rover Sport, прицеп HUMBAUREGASUS и прицеп для перевозки грузов МЗСА 817712, значится в декларации. В пользовании Габуева жилой дом площадью 371,5 квадратных метра, в пользовании его троих детей - две квартиры.