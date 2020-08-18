https://ria.ru/20200818/1575950108.html
"Это еще даже не пик". Лукашенко высказался о событиях в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у страны появляются проблемы и извне, и что нынешние события в республике "еще даже не пик". РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T17:33
2020-08-18T17:47
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575948932_0:0:3069:1727_1400x0_80_0_0_e3371ccf76e027b7be4740255e18fc0f.jpg
https://ria.ru/20200818/1575906618.html
5
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575948932_0:0:3069:1727_1400x0_80_0_0_e3371ccf76e027b7be4740255e18fc0f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575948932_338:0:3069:2048_1400x0_80_0_0_0a7dfc09b92fd981da113f9a091fa16c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575948932_1021:0:3069:2048_1400x0_80_0_0_5ff748c0a0d911c2d8d841a7746cdc88.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 18 авг - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что у страны появляются проблемы и извне, и что нынешние события в республике "еще даже не пик".
"То есть сегодня не только внутри, но и извне у нас появляются проблемы. И то, что это абсолютно скоординированные действия, мы уже видим в открытую. Но это еще даже не пик. События будут развиваться соответствующим образом, но мы понимаем, в каком направлении", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь
.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>