Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575950108.html
"Это еще даже не пик". Лукашенко высказался о событиях в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у страны появляются проблемы и извне, и что нынешние события в республике "еще даже не пик". РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T17:47
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575948932_0:0:3069:1727_1400x0_80_0_0_e3371ccf76e027b7be4740255e18fc0f.jpg
https://ria.ru/20200818/1575906618.html
5
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575948932_0:0:3069:1727_1400x0_80_0_0_e3371ccf76e027b7be4740255e18fc0f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575948932_338:0:3069:2048_1400x0_80_0_0_0a7dfc09b92fd981da113f9a091fa16c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575948932_1021:0:3069:2048_1400x0_80_0_0_5ff748c0a0d911c2d8d841a7746cdc88.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

"Это еще даже не пик". Лукашенко высказался о событиях в Белоруссии

17:33 18.08.2020 (обновлено: 17:47 18.08.2020)
5507
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool PhotoПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool Photo
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у страны появляются проблемы и извне, и что нынешние события в республике "еще даже не пик".
"То есть сегодня не только внутри, но и извне у нас появляются проблемы. И то, что это абсолютно скоординированные действия, мы уже видим в открытую. Но это еще даже не пик. События будут развиваться соответствующим образом, но мы понимаем, в каком направлении", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Вчера, 08:00Протесты в Белоруссии
"Я уйду, может, через год". Кто будет править Белоруссией
63668020
Обсудить 5
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Председатель Общественной организации Региональная белорусская национально-культурная автономия Республики Крым Роман Чегринец
"Белорусы Крыма" предложили провести референдум о Союзном государстве
Военнослужащие спецназа белорусской армии
Белоруссия развернула войска на западных границах
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Путин сообщил Лукашенко о переговорах с Меркель и Макроном
Председатель правительства Белоруссии Роман Головченко на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии
Премьер Белоруссии рассказал о состоянии экономики на фоне забастовок
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Оппозиция лоббирует "ползучий запрет русского языка", считает Лукашенко
Самолет ИЛ-76 МД
В Минобороны Белоруссии объяснили полеты Ил-76 в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захватить власть
Общегражданский марш За свободу в Минске
МВД Белоруссии отказалось присоединиться к протестующим
Белорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало со своей женой Вероникой
Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко не собирается "никому" продавать белорусские компании
Совместные учения Щит Союза-2019 с участием военных из России и Белоруссии
Лукашенко не видит угрозы в российских военных объектах в Белоруссии
Митинг в поддержку Лукашенко. Видео из Могилева
В Могилеве и Гомеле прошли митинги в поддержку Лукашенко
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Лукашенко заявил, что Белоруссию и Украину в ЕС и НАТО никто не ждет
Участники митинга оппозиции возле Минского завода колёсных тягачей.
Оппозиция ответила на обвинения Лукашенко в захвате власти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Россиянам назвали правила выбора яблок
03:48Эксперт рассказал, как обнаружить клавиатурного шпиона
03:28У Генконсульства России в Нью-Йорке усилили меры безопасности после атаки
03:26Абитуриентов предупредили о большом конкурсе на поступление в вузы
03:23Президент Мали объявил об отставке
03:15Роспотребнадзор рассказал о способе распознать плохие яблоки
03:12Названа доля россиян, мечтающих уволить свое начальство
03:06Российские и сирийские военные уничтожили укрытия боевиков в Хаме
02:43СК завел дело после гибели российского генерала в Сирии
02:36Цепкало прокомментировал создание оппозиционного совета в Белоруссии
02:24Несколько стран решили закрыть границы с Мали из-за мятежа
02:03Цепкало рассказал, какую роль в Белоруссии должна сыграть Тихановская
02:00Экс-соперник Лукашенко прокомментировал его слова о пересчете голосов
01:53Кравчук назвал единственный способ закончить войну в Донбассе
01:45Стало известно, насколько выросли доходы Дегтярева за 2019 год
01:43В небе одновременно произошли два атмосферных феномена
01:23В посольство России в Перу обратились за вакциной от COVID-19
01:07Трамп рассказал о выводе из доклада сената о "российском деле"
01:05Врач прокомментировал информацию о настоящем диагнозе Ефремова
00:19Премьер Словакии встретился с подавшим в отставку послом Белоруссии
Лента новостейМолния