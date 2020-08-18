"Белорусы Крыма" предложили провести референдум о Союзном государстве

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Глава крымской региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец считает, что выходом из политического кризиса в Белоруссии может стать проведение конституционной реформы и референдума о создании Союзного государства.
"Будущее Белоруссии - только в составе Союзного государства. Республику Беларусь сейчас пытаются разорвать путем майданных технологий, и в этом есть вина и действующих властей республики, которые в какой-то момент начали потакать оголтелым националистам и махровым русофобам. Сейчас, на мой взгляд, выход один - проведение конституционной реформы и референдума о создании не на словах, а на деле нашего Союзного государства", - сказал РИА Новости Чегринец.
По его словам, поворотной точкой в общем будущем российско-белорусских отношений должно стать признание Белоруссией российского статуса Крыма.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
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