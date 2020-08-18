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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575949871.html
"Белорусы Крыма" предложили провести референдум о Союзном государстве
Глава крымской региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец считает, что выходом из политического кризиса в Белоруссии может... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T19:47
протесты в белоруссии
роман чегринец
александр лукашенко
в мире
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Давно уже надо, чтобы расставить все точки над i. Нет значит нет, и нечего тянуть кота.. А то Лукашенко за всех точно знает все )
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Давно уже пора было предлагать. Хотя, хорошая мысля приходит опосля
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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роман чегринец, александр лукашенко, в мире

"Белорусы Крыма" предложили провести референдум о Союзном государстве

17:32 18.08.2020 (обновлено: 19:47 18.08.2020)
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоПредседатель Общественной организации "Региональная белорусская национально-культурная автономия Республики Крым" Роман Чегринец
Председатель Общественной организации Региональная белорусская национально-культурная автономия Республики Крым Роман Чегринец
© РИА Новости / Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Глава крымской региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец считает, что выходом из политического кризиса в Белоруссии может стать проведение конституционной реформы и референдума о создании Союзного государства.
"Будущее Белоруссии - только в составе Союзного государства. Республику Беларусь сейчас пытаются разорвать путем майданных технологий, и в этом есть вина и действующих властей республики, которые в какой-то момент начали потакать оголтелым националистам и махровым русофобам. Сейчас, на мой взгляд, выход один - проведение конституционной реформы и референдума о создании не на словах, а на деле нашего Союзного государства", - сказал РИА Новости Чегринец.
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15 августа, 23:33Протесты в Белоруссии
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По его словам, поворотной точкой в общем будущем российско-белорусских отношений должно стать признание Белоруссией российского статуса Крыма.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
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Обсудить 7
Протесты в БелоруссииРоман ЧегринецАлександр ЛукашенкоВ мире
Популярные комментарии
Давно уже надо, чтобы расставить все точки над i. Нет значит нет, и нечего тянуть кота.. А то Лукашенко за всех точно знает все )
18 августа, 17:35
Андрей Дашков
2900002
Давно уже пора было предлагать. Хотя, хорошая мысля приходит опосля
18 августа, 17:35
Александр Невский
2200001
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