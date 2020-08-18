"Белорусы Крыма" предложили провести референдум о Союзном государстве

"Будущее Белоруссии - только в составе Союзного государства. Республику Беларусь сейчас пытаются разорвать путем майданных технологий, и в этом есть вина и действующих властей республики, которые в какой-то момент начали потакать оголтелым националистам и махровым русофобам. Сейчас, на мой взгляд, выход один - проведение конституционной реформы и референдума о создании не на словах, а на деле нашего Союзного государства", - сказал РИА Новости Чегринец.