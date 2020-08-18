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США призвали Китай раскрыть информацию о своем ядерном потенциале
США считают, что Китай должен раскрыть полную информацию о количестве боеголовок в своем арсенале, заявил во вторник журналистам спецпосланник США по контролю... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T17:28
маршалл биллингсли
китай
сша
безопасность
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
маршалл биллингсли, китай, сша, безопасность, в мире

США призвали Китай раскрыть информацию о своем ядерном потенциале

17:28 18.08.2020
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкБаллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. США считают, что Китай должен раскрыть полную информацию о количестве боеголовок в своем арсенале, заявил во вторник журналистам спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
"Мы имеем дело с растущей угрозой для региона АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион – ред.), которая кроется в секретном и ничем не ограниченном наращивании Китаем своего ядерного потенциала. И это угроза для всех стран Азии... По нашему мнению, Китай должен перестать делать то, что делает. Они хотят заставить мир думать, что у них всего несколько сотен ядерных боеголовок, но вопрос в том, почему они никогда не признавали, сколько именно ядерных боеголовок у них есть? Почему бы Китаю не сказать, сколько их есть уже и сколько еще они планируют произвести?" - сказал он в ходе телефонного брифинга.
Он отметил, что в ходе переговоров в Вене делегация США передала РФ детальную информацию о действиях Китая.
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Маршалл БиллингслиКитайСШАБезопасностьВ мире
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