США призвали Китай раскрыть информацию о своем ядерном потенциале

"Мы имеем дело с растущей угрозой для региона АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион – ред.), которая кроется в секретном и ничем не ограниченном наращивании Китаем своего ядерного потенциала. И это угроза для всех стран Азии... По нашему мнению, Китай должен перестать делать то, что делает. Они хотят заставить мир думать, что у них всего несколько сотен ядерных боеголовок, но вопрос в том, почему они никогда не признавали, сколько именно ядерных боеголовок у них есть? Почему бы Китаю не сказать, сколько их есть уже и сколько еще они планируют произвести?" - сказал он в ходе телефонного брифинга.