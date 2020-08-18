Премьер Белоруссии рассказал о состоянии экономики на фоне забастовок

МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме, конвейеры нигде не остановлены.
"На сегодняшний день все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме", - сказал Головченко после заседания президиума Совета министров в Минске во вторник, передает Sputnik Беларусь.
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Вместе с тем, по его словам, на некоторых предприятиях есть "группы протестно настроенных сотрудников, которые может не довольны, и таким образом (призывами к забастовкам - ред.) выражают свою позицию по отношению к происходящему". Особенно печально, что они пытаются втянуть большинство представителей трудового коллектива, которые хотят работать, понимают, что это пагубный путь, проведение таких незаконных акций", - отметил глава правительства.
Также Головченко заявил, что нет оснований говорить, что национальная экономика Белоруссии понесла какие-то потери или убытки из-за ситуации в республике.
"Если какое-то предприятие полностью остановится, этот ущерб может быть оцифрован: в количестве недопоставленной продукции, невыпущенной продукции. Но пока об этом речи не идет. Нет оснований говорить, что сейчас национальная экономика понесла какие-то потери или убытки", - заявил Головченко.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
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