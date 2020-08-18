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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575949744.html
Премьер Белоруссии рассказал о состоянии экономики на фоне забастовок
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме, конвейеры нигде не... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T17:27
протесты в белоруссии
роман головченко
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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роман головченко, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Премьер Белоруссии рассказал о состоянии экономики на фоне забастовок

17:27 18.08.2020
1423
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Белоруссии Роман Головченко на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии
Председатель правительства Белоруссии Роман Головченко на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме, конвейеры нигде не остановлены.
"На сегодняшний день все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме", - сказал Головченко после заседания президиума Совета министров в Минске во вторник, передает Sputnik Беларусь.
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Вместе с тем, по его словам, на некоторых предприятиях есть "группы протестно настроенных сотрудников, которые может не довольны, и таким образом (призывами к забастовкам - ред.) выражают свою позицию по отношению к происходящему". Особенно печально, что они пытаются втянуть большинство представителей трудового коллектива, которые хотят работать, понимают, что это пагубный путь, проведение таких незаконных акций", - отметил глава правительства.
Также Головченко заявил, что нет оснований говорить, что национальная экономика Белоруссии понесла какие-то потери или убытки из-за ситуации в республике.
"Если какое-то предприятие полностью остановится, этот ущерб может быть оцифрован: в количестве недопоставленной продукции, невыпущенной продукции. Но пока об этом речи не идет. Нет оснований говорить, что сейчас национальная экономика понесла какие-то потери или убытки", - заявил Головченко.
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