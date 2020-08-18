Премьер Белоруссии рассказал о состоянии экономики на фоне забастовок

Вместе с тем, по его словам, на некоторых предприятиях есть "группы протестно настроенных сотрудников, которые может не довольны, и таким образом (призывами к забастовкам - ред.) выражают свою позицию по отношению к происходящему". Особенно печально, что они пытаются втянуть большинство представителей трудового коллектива, которые хотят работать, понимают, что это пагубный путь, проведение таких незаконных акций", - отметил глава правительства.