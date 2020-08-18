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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575949580.html
В Минобороны Белоруссии объяснили полеты Ил-76 в Россию
Самолет Ил-76 белорусских ВВС летал в страну для участия в военном состязании, сообщила пресс-секретарь ведомства Наталья Гаврусик. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T18:09
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
безопасность
в мире
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https://ria.ru/20200818/1575939222.html
Что, «братья» белоруссы, заволновались? Антироссийская пропаганда набирает обороты? Привыкайте, это только начало. Не пройдет и полгода как от слова Россия вас корчить будет.
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, безопасность, в мире

В Минобороны Белоруссии объяснили полеты Ил-76 в Россию

17:26 18.08.2020 (обновлено: 18:09 18.08.2020)
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© РИА Новости / Муса Салгереев/ NewsTeam / Перейти в фотобанкСамолет ИЛ-76 МД
Самолет ИЛ-76 МД
© РИА Новости / Муса Салгереев/ NewsTeam
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Самолет Ил-76 белорусских ВВС летал в страну для участия в военном состязании, сообщила пресс-секретарь ведомства Наталья Гаврусик.
По ее словам, в ходе полета 12 августа на борту находились военнослужащие, которые участвовали в состязаниях в конкурсах "Аварийный район", "Полевая кухня", "Отличник войсковой разведки" и "Суворовский натиск".
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"В этот же день самолет вернулся в Мачулищи", — цитирует ее Sputnik Беларусь.
Она добавила, что в ближайшие несколько дней в небе над Белоруссией будет много военных самолетов из-за проходящих учений и необходимости доставки солдат участия в международных "Армейских играх".
Ранее СМИ обратили внимание на несколько перелетов самолетов белорусских ВВС, происходивших во время протестов после президентских выборов. Сервис Flightradar зафиксировал, что 12 августа с белорусской территории вылетел Ил-76МД Военно-воздушных сил Беларуси, который сперва приземлился в Кубинке, а затем в Новосибирске. Поздно ночью в тот же день военно-транспортный самолет вернулся в Беларусь. Спустя два дня еще один Ил-76МД совершил перелет в Рязанскую область и в тот же день вернулся на место дислокации в Беларуси.
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Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента.
Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.
Также в стране начались протесты. В первые дни они жестко подавлялись силовиками, которые применяли резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. В дальнейшем правоохранители перестали применять подобные методы.
По данным МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди которых около 120 силовиков, задержаны 6700 человек.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Что, «братья» белоруссы, заволновались? Антироссийская пропаганда набирает обороты? Привыкайте, это только начало. Не пройдет и полгода как от слова Россия вас корчить будет.
18 августа, 17:34
nakιs Kamakιs
18015225
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