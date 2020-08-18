В Минобороны Белоруссии объяснили полеты Ил-76 в Россию

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Самолет Самолет Ил-76 белорусских ВВС летал в страну для участия в военном состязании, сообщила пресс-секретарь ведомства Наталья Гаврусик.

По ее словам, в ходе полета 12 августа на борту находились военнослужащие, которые участвовали в состязаниях в конкурсах "Аварийный район", "Полевая кухня", "Отличник войсковой разведки" и "Суворовский натиск".

"В этот же день самолет вернулся в Мачулищи", — цитирует ее Sputnik Беларусь

Она добавила, что в ближайшие несколько дней в небе над Белоруссией будет много военных самолетов из-за проходящих учений и необходимости доставки солдат участия в международных "Армейских играх".

Ранее СМИ обратили внимание на несколько перелетов самолетов белорусских ВВС, происходивших во время протестов после президентских выборов. Сервис Flightradar зафиксировал, что 12 августа с белорусской территории вылетел Ил-76МД Военно-воздушных сил Беларуси, который сперва приземлился в Кубинке, а затем в Новосибирске . Поздно ночью в тот же день военно-транспортный самолет вернулся в Беларусь. Спустя два дня еще один Ил-76МД совершил перелет в Рязанскую область и в тот же день вернулся на место дислокации в Беларуси.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых Александр Лукашенко , по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента.

Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.

Также в стране начались протесты. В первые дни они жестко подавлялись силовиками, которые применяли резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. В дальнейшем правоохранители перестали применять подобные методы.