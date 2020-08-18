Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200818/1575949448.html
Объем свободных денег у россиян в июле рекордно вырос
Объем "свободных денег" у россиян за июль вырос сразу на 13,7 процента — до 28,3 тысячи рублей, следует из исследования холдинга "Ромир", которое есть в... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T17:55
ромир
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_86828773559c6a6bcc23a3065adbeeb0.jpg
https://ria.ru/20200818/1575916927.html
https://ria.ru/20200810/1575612909.html
Чушь сплошная, призванная сбить столку людей и дезориентировать их. Откуда им появиться, желание сэкономить и реальная экономия это разные понятия. Сэкономить в условиях инфляции и удорожания цен при одновременном падении уровня доходов, просто фантазия.
100
Неправильный заголовок! Не "Объем", а "Отъем".
78
13
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_86828773559c6a6bcc23a3065adbeeb0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8b145087ff006e54f3b11e9abf087c52.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_091b727e39d54096b3fa7514a8c4bd86.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ромир , экономика

Объем свободных денег у россиян в июле рекордно вырос

17:24 18.08.2020 (обновлено: 17:55 18.08.2020)
18662
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Объем "свободных денег" у россиян за июль вырос сразу на 13,7 процента — до 28,3 тысячи рублей, следует из исследования холдинга "Ромир", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Это максимальный показатель с начала года, а для июля — за все время расчета индекса (с 2017-го).
Индекс свободных денег — разница между доходом домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы определяются на основе расчетов "Ромира" и Росстата, а затраты оцениваются на основе данных скан-панели холдинга.
Эксперты отмечают, что к росту индекса привело то, что жители страны стали активнее экономить.

"Россияне стремятся нарастить свои сбережения, которые резко сократились в предыдущие месяцы", — говорится в исследовании.

В предыдущие три года в июле, наоборот, наблюдалось снижение объема "свободных денег" по сравнению с июлем. Среднее значение индекса за январь-июль этого года составило 22,2 тысячи рублей.
Девушка со смартфоном и банковской картой
Вчера, 03:12Туризм
Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже авиабилетов
Объем "свободных денег" вырос во всех типах городов: в миллионниках индекс поднялся на 12,4 процента по сравнению с июнем, до 35,4 тысячи рублей. В городах с населением от 500 тысяч до миллиона человек рост составил 12,5 процента — там индекс равен 32,5 тысячи рублей.
В небольших городах (от 100 до 500 тысяч человек) рост еще выше — на 17,2%, до 18,4 тысячи рублей. Как отмечают эксперты, в небольших городах доходы и расходы более волатильны: в предыдущие месяцы индекс снижался в них сильнее, теперь же быстрее восстанавливается.
Сканер штрих-кода считывает этикетку с QR-кодом с коробки с обувью
10 августа, 23:00
Россиян предупредили о новом способе кражи денег через смартфон
17275010110
Обсудить 13
РомирЭкономика
Популярные комментарии
Чушь сплошная, призванная сбить столку людей и дезориентировать их. Откуда им появиться, желание сэкономить и реальная экономия это разные понятия. Сэкономить в условиях инфляции и удорожания цен при одновременном падении уровня доходов, просто фантазия.
18 августа, 18:14
Алексей Веселин
6500003
Неправильный заголовок! Не "Объем", а "Отъем".
18 августа, 17:26
Нефертити Васильевна Фишман
6740007
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
В МВД Белоруссии подтвердили смерть еще одного участника протестов
СИЗО №6 в Москве
Пермяк установил манекен президента и получил реальный срок
Российские рубли
В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе
Невеста
Крымчанка пыталась убить дочь накануне ее свадьбы
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
Российский генерал погиб в Сирии при подрыве автоколонны
Светлана Тихановская
Тихановская поздравила арестованного мужа с днем рождения
Военнослужащие спецназа белорусской армии
Белоруссия развернула войска на западных границах
Женщина в парандже
Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание
Атомная подводная лодка
Американское СМИ поразилось смекалке российских подводников
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
Белорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало со своей женой Вероникой
Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву
Участники общегражданского марша За свободу у стелы Минск — город-герой в Минске
Русофобия реанимирует Белоруссию? Какую программу "спрятала" оппозиция
Самолет ИЛ-76 МД
В Минобороны Белоруссии объяснили полеты Ил-76 в Россию
Митинг в поддержку Лукашенко. Видео из Могилева
В Могилеве и Гомеле прошли митинги в поддержку Лукашенко
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Стал известен настоящий диагноз Ефремова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52Россиянам назвали правила выбора яблок
03:48Эксперт рассказал, как обнаружить клавиатурного шпиона
03:28У Генконсульства России в Нью-Йорке усилили меры безопасности после атаки
03:26Абитуриентов предупредили о большом конкурсе на поступление в вузы
03:23Президент Мали объявил об отставке
03:15Роспотребнадзор рассказал о способе распознать плохие яблоки
03:12Названа доля россиян, мечтающих уволить свое начальство
03:06Российские и сирийские военные уничтожили укрытия боевиков в Хаме
02:43СК завел дело после гибели российского генерала в Сирии
02:36Цепкало прокомментировал создание оппозиционного совета в Белоруссии
02:24Несколько стран решили закрыть границы с Мали из-за мятежа
02:03Цепкало рассказал, какую роль в Белоруссии должна сыграть Тихановская
02:00Экс-соперник Лукашенко прокомментировал его слова о пересчете голосов
01:53Кравчук назвал единственный способ закончить войну в Донбассе
01:45Стало известно, насколько выросли доходы Дегтярева за 2019 год
01:43В небе одновременно произошли два атмосферных феномена
01:23В посольство России в Перу обратились за вакциной от COVID-19
01:07Трамп рассказал о выводе из доклада сената о "российском деле"
01:05Врач прокомментировал информацию о настоящем диагнозе Ефремова
00:19Премьер Словакии встретился с подавшим в отставку послом Белоруссии
Лента новостейМолния