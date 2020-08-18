Объем свободных денег у россиян в июле рекордно вырос

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Объем "свободных денег" у россиян за июль вырос сразу на 13,7 процента — до 28,3 тысячи рублей, следует из исследования холдинга "Ромир", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Это максимальный показатель с начала года, а для июля — за все время расчета индекса (с 2017-го).

Индекс свободных денег — разница между доходом домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы определяются на основе расчетов "Ромира" и Росстата, а затраты оцениваются на основе данных скан-панели холдинга.

Эксперты отмечают, что к росту индекса привело то, что жители страны стали активнее экономить.

"Россияне стремятся нарастить свои сбережения, которые резко сократились в предыдущие месяцы", — говорится в исследовании.

В предыдущие три года в июле, наоборот, наблюдалось снижение объема "свободных денег" по сравнению с июлем. Среднее значение индекса за январь-июль этого года составило 22,2 тысячи рублей.

Объем "свободных денег" вырос во всех типах городов: в миллионниках индекс поднялся на 12,4 процента по сравнению с июнем, до 35,4 тысячи рублей. В городах с населением от 500 тысяч до миллиона человек рост составил 12,5 процента — там индекс равен 32,5 тысячи рублей.