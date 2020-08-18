https://ria.ru/20200818/1575949448.html
Объем свободных денег у россиян в июле рекордно вырос
Объем "свободных денег" у россиян за июль вырос сразу на 13,7 процента — до 28,3 тысячи рублей, следует из исследования холдинга "Ромир", которое есть в... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T17:24
2020-08-18T17:55
ромир
экономика
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https://ria.ru/20200818/1575916927.html
https://ria.ru/20200810/1575612909.html
Алексей Веселин
Чушь сплошная, призванная сбить столку людей и дезориентировать их. Откуда им появиться, желание сэкономить и реальная экономия это разные понятия. Сэкономить в условиях инфляции и удорожания цен при одновременном падении уровня доходов, просто фантазия.
100
Нефертити Васильевна Фишман
Неправильный заголовок! Не "Объем", а "Отъем".
78
13
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ромир , экономика
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Объем "свободных денег" у россиян за июль вырос сразу на 13,7 процента — до 28,3 тысячи рублей, следует из исследования холдинга "Ромир", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Это максимальный показатель с начала года, а для июля — за все время расчета индекса (с 2017-го).
Индекс свободных денег — разница между доходом домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы определяются на основе расчетов "Ромира" и Росстата, а затраты оцениваются на основе данных скан-панели холдинга.
Эксперты отмечают, что к росту индекса привело то, что жители страны стали активнее экономить.
"Россияне стремятся нарастить свои сбережения, которые резко сократились в предыдущие месяцы", — говорится в исследовании.
В предыдущие три года в июле, наоборот, наблюдалось снижение объема "свободных денег" по сравнению с июлем. Среднее значение индекса за январь-июль этого года составило 22,2 тысячи рублей.
Объем "свободных денег" вырос во всех типах городов: в миллионниках индекс поднялся на 12,4 процента по сравнению с июнем, до 35,4 тысячи рублей. В городах с населением от 500 тысяч до миллиона человек рост составил 12,5 процента — там индекс равен 32,5 тысячи рублей.
В небольших городах (от 100 до 500 тысяч человек) рост еще выше — на 17,2%, до 18,4 тысячи рублей. Как отмечают эксперты, в небольших городах доходы и расходы более волатильны: в предыдущие месяцы индекс снижался в них сильнее, теперь же быстрее восстанавливается.