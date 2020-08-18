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Рябков прокомментировал возможное помилование Сноудена
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что внешнеполитическое ведомство России не имеет какой-либо позиции по возможному помилованию экс-сотрудника АНБ Эдварда... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T17:23
россия
сноуден получил временное убежище в россии
эдвард сноуден
сергей рябков
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в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, сноуден получил временное убежище в россии, эдвард сноуден, сергей рябков, вена, сша, в мире

Рябков прокомментировал возможное помилование Сноудена

17:23 18.08.2020
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© AP PhotoЭдвард Сноуден
Эдвард Сноуден
© AP Photo
Эдвард Сноуден. Архивное фото
ВЕНА, 18 авг - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что внешнеполитическое ведомство России не имеет какой-либо позиции по возможному помилованию экс-сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, лишь принимает такого рода информацию к сведению.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен изучать возможность помиловать Сноудена, находящегося в России из-за преследования со стороны американских властей за разоблачение практик массовой слежки спецслужб.
Эдвард Сноуден во время выступления по видеосвязи
16 августа, 11:15
Адвокат Сноудена оценил слова Трампа о возможном помиловании
"История Сноудена известна, его статус в России определен в соответствии с нашим законодательством по его обращению, просьбе. В этой связи мы, конечно, отслуживаем то, что на эту тему попадет в СМИ, но у нас просто нет никакой позиции, мы это принимаем к сведению", - заявил он российским журналистам в Вене.
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РоссияСноуден получил временное убежище в РоссииЭдвард СноуденСергей РябковВенаСШАВ мире
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