Рябков прокомментировал возможное помилование Сноудена

"История Сноудена известна, его статус в России определен в соответствии с нашим законодательством по его обращению, просьбе. В этой связи мы, конечно, отслуживаем то, что на эту тему попадет в СМИ, но у нас просто нет никакой позиции, мы это принимаем к сведению", - заявил он российским журналистам в Вене.