https://ria.ru/20200818/1575949412.html
Рябков прокомментировал возможное помилование Сноудена
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что внешнеполитическое ведомство России не имеет какой-либо позиции по возможному помилованию экс-сотрудника АНБ Эдварда... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T17:23
2020-08-18T17:23
россия
сноуден получил временное убежище в россии
эдвард сноуден
сергей рябков
вена
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сноуден получил временное убежище в россии, эдвард сноуден, сергей рябков, вена, сша, в мире
ВЕНА, 18 авг - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что внешнеполитическое ведомство России не имеет какой-либо позиции по возможному помилованию экс-сотрудника АНБ Эдварда Сноудена, лишь принимает такого рода информацию к сведению.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен изучать возможность помиловать Сноудена, находящегося в России из-за преследования со стороны американских властей за разоблачение практик массовой слежки спецслужб.
"История Сноудена известна, его статус в России определен в соответствии с нашим законодательством по его обращению, просьбе. В этой связи мы, конечно, отслуживаем то, что на эту тему попадет в СМИ, но у нас просто нет никакой позиции, мы это принимаем к сведению", - заявил он российским журналистам в Вене.