Онлайн-конференция раввина Александра Бороды

, посвященную осенним иудейским праздникам: Рош а-Шана, Йом Кипур, Суккот, Симхат Тора. Мероприятие состоится в рамках проекта "Религия и мировоззрение".Речь пойдет об общечеловеческом значении праздников, основных традициях, о различиях празднования в России и Израиле. Будет затронута тема ограничительных санитарных мер в синагогах и общинных центрах для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Дополнительной темой станут последние события еврейской общины России и планы Еврейского музея и центра толерантности.