Онлайн-конференция раввина Александра Бороды

3 сентября в 11:00Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию президента Федерации еврейских общин России, члена Общественной палаты РФ, генерального директора Еврейского музея и центра толерантности, раввина Александра БОРОДЫ, посвященную осенним иудейским праздникам: Рош а-Шана, Йом Кипур, Суккот, Симхат Тора. Мероприятие состоится в рамках проекта "Религия и мировоззрение".
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Речь пойдет об общечеловеческом значении праздников, основных традициях, о различиях празднования в России и Израиле. Будет затронута тема ограничительных санитарных мер в синагогах и общинных центрах для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Дополнительной темой станут последние события еврейской общины России и планы Еврейского музея и центра толерантности.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Задать вопрос
Речь пойдет об общечеловеческом значении праздников, основных традициях, о различиях празднования в России и Израиле. Будет затронута тема ограничительных санитарных мер в синагогах и общинных центрах для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Дополнительной темой станут последние события еврейской общины России и планы Еврейского музея и центра толерантности.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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