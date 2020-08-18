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Онлайн-конференция раввина Александра Бороды
РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T17:22
анонсы
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1575949350.jpg?1597760543
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция раввина Александра Бороды

17:22 18.08.2020
15
3 сентября в 11:00Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию президента Федерации еврейских общин России, члена Общественной палаты РФ, генерального директора Еврейского музея и центра толерантности, раввина Александра БОРОДЫ, посвященную осенним иудейским праздникам: Рош а-Шана, Йом Кипур, Суккот, Симхат Тора. Мероприятие состоится в рамках проекта "Религия и мировоззрение".

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Речь пойдет об общечеловеческом значении праздников, основных традициях, о различиях празднования в России и Израиле. Будет затронута тема ограничительных санитарных мер в синагогах и общинных центрах для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Дополнительной темой станут последние события еврейской общины России и планы Еврейского музея и центра толерантности.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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