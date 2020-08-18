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На жонглировавших ребенком родителей завели уголовное дело
Уголовное дело о невыполнении обязанностей по воспитанию заведено на родителей, жестоко обращавшихся с младенцем в Сочи, и передано в следственный комитет,... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T17:17
анна кузнецова
генеральная прокуратура рф
сочи
белгород
происшествия
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сочи
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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анна кузнецова, генеральная прокуратура рф, сочи, белгород, происшествия

На жонглировавших ребенком родителей завели уголовное дело

17:17 18.08.2020
2678
© Фото : оперативная съемкаМужчина из Сочи, жонглировавший 2-х месячной дочерью на видеозаписи, выложенной в соцсетях
Мужчина из Сочи, жонглировавший 2-х месячной дочерью на видеозаписи, выложенной в соцсетях
© Фото : оперативная съемка
Мужчина из Сочи, жонглировавший 2-х месячной дочерью на видеозаписи, выложенной в соцсетях. Архивное фото
СОЧИ, 18 авг – РИА Новости. Уголовное дело о невыполнении обязанностей по воспитанию заведено на родителей, жестоко обращавшихся с младенцем в Сочи, и передано в следственный комитет, сообщает во вторник СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Ранее в Instagram-аккаунте жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ножку младенца, размахивает им как куклой и насвистывает мелодию. В полиции обратили внимание на инцидент. Представитель ГУМВД России по Краснодарскому краю сообщил РИА Новости, что полиция проводит проверку после публикации видео. В субботу в полиции установили личности родителей младенца. Ими оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода, которых арестовали на 10 суток, у них была обнаружена, предположительно, марихуана.
"По инициативе следственного управления СКР по краю в производство территориального следственного отдела передано уголовное дело о жестоком обращении с младенцем… 17 августа по инициативе следственного управления уголовное дело, возбужденное по указанному факту органами полиции по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", передано надзорным ведомством в следственный отдел по Хостинскому району города Сочи СКР по краю", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, с 24 июня по 14 августа родители ребёнка временно проживали в Сочи, а также на территории Ажекского экопарка. Сейчас младенец находится в больнице, ему оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет.
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"Родители не создали условий для проживания малолетней, не соблюдали необходимые гигиенические требования и санитарные нормы, кроме того, не заботились о ее здоровье и жестоко с ней обращались. Более того, подозреваемые не обеспечили оказание дочери надлежащей медицинской помощи и патронажа, что привело к несвоевременному выявлению у младенца заболевания", - говорится в сообщении.
Во взаимодействии с органами прокуратуры, опеки и попечительства изучаются условия жизни и воспитания малолетней, а также решается вопрос о возможности изъятия ребенка из семьи. Кроме того, действия родителей проверит Генпрокуратура.
Также на историю обратила внимание уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. По данным пресс-службы детского омбудсмена, бабушка и дедушка девочки, которой отец размахивал как куклой, готовы оформить предварительную опеку над внучкой.
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Анна КузнецоваГенеральная прокуратура РФСочиБелгородПроисшествия
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