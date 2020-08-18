Спецтрибунал по Ливану назвал виновного в убийстве Харири

"Хотя господин Айяш действовал не один, он играл важную роль в операции против Харири. Обвинение подтвердило вину Салима Джамиля Айяша по всем предъявленными пунктам" , - заявил судья Дэвид Ре.

Судья отметил, что Айяш признан виновным по первому обвинению в заговоре с целью осуществления террористического акта, по второму - в реализации теракта с применением взрывчатых веществ, по третьему обвинению - в умышленном убийстве Харири с применением взрывчатых веществ, по четвертому - в убийстве 21 человека вдобавок к умышленному убийству Харири и по пятому обвинению - в попытке убийства 226 человек.