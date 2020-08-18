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Спецтрибунал по Ливану назвал виновного в убийстве Харири
Специальный трибунал по Ливану признал связанного с "Хезболлой" Салима Джамиля Айяша виновным в убийстве экс-премьера страны Рафика Харири. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T17:15
рафик харири
хезболла
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расследование убийства экс-премьера ливана рафика харири
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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РИА Новости
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рафик харири, хезболла, оон, сша, ливан, расследование убийства экс-премьера ливана рафика харири, в мире

Спецтрибунал по Ливану назвал виновного в убийстве Харири

17:15 18.08.2020
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CC0 / Helene C. Stikkel / Ливанский миллиардер и политический деятель Рафик Харири
Ливанский миллиардер и политический деятель Рафик Харири
CC0 / Helene C. Stikkel /
Ливанский миллиардер и политический деятель Рафик Харири. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Специальный трибунал по Ливану признал связанного с "Хезболлой" Салима Джамиля Айяша виновным в убийстве экс-премьера страны Рафика Харири.
"Хотя господин Айяш действовал не один, он играл важную роль в операции против Харири. Обвинение подтвердило вину Салима Джамиля Айяша по всем предъявленными пунктам" , - заявил судья Дэвид Ре.
Судья отметил, что Айяш признан виновным по первому обвинению в заговоре с целью осуществления террористического акта, по второму - в реализации теракта с применением взрывчатых веществ, по третьему обвинению - в умышленном убийстве Харири с применением взрывчатых веществ, по четвертому - в убийстве 21 человека вдобавок к умышленному убийству Харири и по пятому обвинению - в попытке убийства 226 человек.
Рафик Харири погиб в результате взрыва заминированного грузовика в Бейруте 14 февраля 2005 года. Вместе с ним погибли еще 22 человека, 226 получили ранения.
В 2007 году по решению Совета Безопасности ООН был учрежден Специальный трибунал в Гааге по Ливану (СТЛ). Летом 2011 года были названы имена четырех главных подозреваемых, связанных с шиитским движением "Хезболла": Мустафа Амин Бадреддин, Асад Хасан Сабра, Хусейн Хасан Онейси, Салим Джамиль Айяш. Лидер "Хезболлы" Хасан Насрулла отказался сотрудничать с международным правосудием и не выдал никого из них. Он также заявил, что цель СТЛ - очернить шиитское движение сопротивления и "разжечь межконфессиональную рознь в Ливане, прежде всего, между шиитами и суннитами". Он помимо всего назвал спецтрибунал "орудием США и Израиля".
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Рафик ХаририХезболлаООНСШАЛиванРасследование убийства экс-премьера Ливана Рафика ХаририВ мире
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