https://ria.ru/20200818/1575948651.html
Десятки тысяч немецких туристов срочно улетают из Испании
Более 40 тысяч немецких туристов должны в ближайшую неделю покинуть Балеарские острова и другие территории Испании, сообщает Tourprom. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T17:11
2020-08-18T17:15
туризм
коронавирус covid-19
майорка
туризм
туристы
балеарские острова
новости - туризм
германия
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156034/24/1560342440_0:165:3054:1883_1400x0_80_0_0_c7f15ed1162aa807755e8c2d9d66140e.jpg
https://ria.ru/20200810/1575439238.html
майорка
балеарские острова
германия
испания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156034/24/1560342440_0:165:3054:1883_1400x0_80_0_0_c7f15ed1162aa807755e8c2d9d66140e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156034/24/1560342440_162:0:2893:2048_1400x0_80_0_0_3bb01219ca9e6ac6497ead354ce6b028.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156034/24/1560342440_503:0:2551:2048_1400x0_80_0_0_43ea3a3ae72e06d0e27d8519cabebcb0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, майорка, туризм, туристы, балеарские острова, новости - туризм, германия, испания
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости.
Более 40 тысяч немецких туристов должны в ближайшую неделю покинуть Балеарские острова и другие территории Испании, сообщает
Tourprom.
Причина — исключение этой страны из списка безопасных для посещения в связи с ростом там случаев заболевания коронавирусом. Правительство Германии пересмотрело свои рекомендации и не советует туристам посещать территорию этого государства за исключением Канарских островов.
При этом, все прибывающие из Испании должны будут сдать тест на COVID-19 и уйти на карантин до получения его результатов или предъявить справку об отрицательних анализах, сделанных в течение 48 часов.
Немецкие туроператоры в связи с данным решением сняли полетные программы в Испанию. И заявляют, что туристы, которые уже находятся там, могут вернутся назад досрочно. А те, кто только планировал вылет, имеют возможность выбрать другое направление.
Ранее из списка безопасных стран Испанию вычеркнула Великобритания. Поэтому Балеарским островам и другим курортам фактически придется завершить сезон досрочно. О закрытии уже объявили около 400 отелей.
"Ситуация будет очень сложной, по крайней мере в начале осени. Потом будет видно, можно ли вернуть что-то из этого рынка", — заявила председатель федерации отелей Майорки Мария Фронтера.