Десятки тысяч немецких туристов срочно улетают из Испании

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Более 40 тысяч немецких туристов должны в ближайшую неделю покинуть Балеарские острова и другие территории Испании, Более 40 тысяч немецких туристов должны в ближайшую неделю покинуть Балеарские острова и другие территории Испании, сообщает Tourprom.

Причина — исключение этой страны из списка безопасных для посещения в связи с ростом там случаев заболевания коронавирусом. Правительство Германии пересмотрело свои рекомендации и не советует туристам посещать территорию этого государства за исключением Канарских островов.

При этом, все прибывающие из Испании должны будут сдать тест на COVID-19 и уйти на карантин до получения его результатов или предъявить справку об отрицательних анализах, сделанных в течение 48 часов.

Немецкие туроператоры в связи с данным решением сняли полетные программы в Испанию. И заявляют, что туристы, которые уже находятся там, могут вернутся назад досрочно. А те, кто только планировал вылет, имеют возможность выбрать другое направление.

Ранее из списка безопасных стран Испанию вычеркнула Великобритания. Поэтому Балеарским островам и другим курортам фактически придется завершить сезон досрочно. О закрытии уже объявили около 400 отелей.