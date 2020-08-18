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Туризм
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Десятки тысяч немецких туристов срочно улетают из Испании
Более 40 тысяч немецких туристов должны в ближайшую неделю покинуть Балеарские острова и другие территории Испании, сообщает Tourprom. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T17:15
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коронавирус covid-19
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, майорка, туризм, туристы, балеарские острова, новости - туризм, германия, испания

Десятки тысяч немецких туристов срочно улетают из Испании

17:11 18.08.2020 (обновлено: 17:15 18.08.2020)
10416
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Испания
Страны мира. Испания
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Более 40 тысяч немецких туристов должны в ближайшую неделю покинуть Балеарские острова и другие территории Испании, сообщает Tourprom.
Причина — исключение этой страны из списка безопасных для посещения в связи с ростом там случаев заболевания коронавирусом. Правительство Германии пересмотрело свои рекомендации и не советует туристам посещать территорию этого государства за исключением Канарских островов.
При этом, все прибывающие из Испании должны будут сдать тест на COVID-19 и уйти на карантин до получения его результатов или предъявить справку об отрицательних анализах, сделанных в течение 48 часов.
Немецкие туроператоры в связи с данным решением сняли полетные программы в Испанию. И заявляют, что туристы, которые уже находятся там, могут вернутся назад досрочно. А те, кто только планировал вылет, имеют возможность выбрать другое направление.
Ранее из списка безопасных стран Испанию вычеркнула Великобритания. Поэтому Балеарским островам и другим курортам фактически придется завершить сезон досрочно. О закрытии уже объявили около 400 отелей.
"Ситуация будет очень сложной, по крайней мере в начале осени. Потом будет видно, можно ли вернуть что-то из этого рынка", — заявила председатель федерации отелей Майорки Мария Фронтера.
Каппадокия
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ТуризмКоронавирус COVID-19МайоркаТуризмтуристыБалеарские островаНовости - ТуризмГерманияИспания
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