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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575948326.html
Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву
Бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало не пустили на борт самолета польской авиакомпании LOT, летевшего из Киева в Варшаву. Об этом... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T19:15
протесты в белоруссии
валерий цепкало
варшава
киев
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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валерий цепкало, варшава, киев, в мире

Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву

17:05 18.08.2020 (обновлено: 19:15 18.08.2020)
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© AP Photo / Sergei GritsБелорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало со своей женой Вероникой
Белорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало со своей женой Вероникой
© AP Photo / Sergei Grits
Белорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало со своей женой Вероникой. Архивное фото
ВАРШАВА, 18 авг — РИА Новости. Бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало не пустили на борт самолета польской авиакомпании LOT, летевшего из Киева в Варшаву. Об этом сообщил РИА Новости сам политик.
Цепкало намеревался выехать в Польшу с женой и детьми. При этом он не исключал, что после Варшавы направится в Вильнюс.
"Мы не смогли попасть на самолет LOT. Представитель авиакомпании совещался с кем-то из своих начальников. В итоге было сказано, что наши документы не подходят для того, чтобы попасть в Польшу", — рассказал Цепкало, добавив, что у него и его семьи имеются действующие шенгенские визы, а также письмо главного санитарного врача Польши, разрешающее не отбывать карантин.
Около десяти дней назад Цепкало уже был в Польше, тогда он тоже прилетел из Киева, но без каких-либо проблем.
Белорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в Минске
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Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает.
Сразу после выборов начались массовые акции протеста. Сперва их жестко подавляли силовики, применявшие слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем митинги разгонять прекратили. По официальным данным, в первые дни были задержаны около семи тысяч человек, по данным МВД, пострадали сотни людей, среди которых более 120 сотрудников правоохранительных органов, три человека погибли.
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Протесты в БелоруссииВалерий ЦепкалоВаршаваКиевВ мире
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Такие "героические" люди и на Украине нужны. кто ж его отпустит?
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Козьма ПРУТКОВ.
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Опоздал, Цепалко. Запад уже выбрал нового президента.
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nakιs Kamakιs
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