Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву

ВАРШАВА, 18 авг — РИА Новости. Бывшего претендента на пост президента Белоруссии Бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало не пустили на борт самолета польской авиакомпании LOT, летевшего из Киева в Варшаву. Об этом сообщил РИА Новости сам политик.

Цепкало намеревался выехать в Польшу с женой и детьми. При этом он не исключал, что после Варшавы направится в Вильнюс

"Мы не смогли попасть на самолет LOT. Представитель авиакомпании совещался с кем-то из своих начальников. В итоге было сказано, что наши документы не подходят для того, чтобы попасть в Польшу", — рассказал Цепкало, добавив, что у него и его семьи имеются действующие шенгенские визы, а также письмо главного санитарного врача Польши, разрешающее не отбывать карантин.

Около десяти дней назад Цепкало уже был в Польше, тогда он тоже прилетел из Киева, но без каких-либо проблем.

В Белоруссии в отношении Цепкало МВД проводит проверку по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.

Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает.

Сразу после выборов начались массовые акции протеста. Сперва их жестко подавляли силовики, применявшие слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем митинги разгонять прекратили. По официальным данным, в первые дни были задержаны около семи тысяч человек, по данным МВД, пострадали сотни людей, среди которых более 120 сотрудников правоохранительных органов, три человека погибли.