Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захватить власть

МИНСК, 18 авг — РИА Новости. Оппозиция решила создать Координационный совет, чтобы захватить власть, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности.
"Новый элемент — это попытка убаюкать власть, особенно силовые структуры: "Мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния". Это так и не так. Это ширма. <...> Они (оппозиция) нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", — сказал он.
По словам Лукашенко, власти будут принимать адекватные меры согласно Конституции и закону, чтобы "остудить некоторые горячие головы". Также он прокомментировал некоторые пункты программы координационного штаба оппозиции, в частности предложение закрыть российские военные базы, находящиеся на территории Белоруссии.
"Я не понимаю, а чем угрожают нам военные базы? Это даже не боевые подразделения. Там — 90 процентов — работают наши люди, получают соответствующую заработную плату", — уточнил Лукашенко.
Что касается призывов оппозиции вступить в Евросоюз и НАТО, то, по мнению главы государства, Белоруссию там никто не ждет. Он напомнил, что на Украине "демократию установили уже, наверное, около десяти лет назад", но ни в Североатлантический альянс, ни в ЕС ее не приняли.
"Мы просто этим самым уничтожим свою страну", — констатировал Лукашенко.
Ранее кандидат на пост главы республики Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета для обеспечения трансфера власти, подчеркнув, что готова к диалогу.
Протесты после выборов
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно подсчетам ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, второе место заняла Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
Вторую неделю в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.
По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, среди них — как минимум 120 силовиков. Трое протестующих погибли.
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