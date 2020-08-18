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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575948195.html
Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захватить власть
Оппозиция решила создать Координационный совет, чтобы захватить власть, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с членами Совета... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-19T01:39
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захватить власть

17:02 18.08.2020 (обновлено: 01:39 19.08.2020)
29759
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 18 авг — РИА Новости. Оппозиция решила создать Координационный совет, чтобы захватить власть, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности.

"Новый элемент — это попытка убаюкать власть, особенно силовые структуры: "Мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния". Это так и не так. Это ширма. <...> Они (оппозиция) нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", — сказал он.

По словам Лукашенко, власти будут принимать адекватные меры согласно Конституции и закону, чтобы "остудить некоторые горячие головы". Также он прокомментировал некоторые пункты программы координационного штаба оппозиции, в частности предложение закрыть российские военные базы, находящиеся на территории Белоруссии.
"Я не понимаю, а чем угрожают нам военные базы? Это даже не боевые подразделения. Там — 90 процентов — работают наши люди, получают соответствующую заработную плату", — уточнил Лукашенко.
Писатель Светлана Алексиевич
17 августа, 20:49Протесты в Белоруссии
В Белоруссии оппозиция представила состав координационного совета
Что касается призывов оппозиции вступить в Евросоюз и НАТО, то, по мнению главы государства, Белоруссию там никто не ждет. Он напомнил, что на Украине "демократию установили уже, наверное, около десяти лет назад", но ни в Североатлантический альянс, ни в ЕС ее не приняли.
"Мы просто этим самым уничтожим свою страну", — констатировал Лукашенко.
Ранее кандидат на пост главы республики Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета для обеспечения трансфера власти, подчеркнув, что готова к диалогу.

Протесты после выборов

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно подсчетам ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1 процента, второе место заняла Тихановская с 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала, а сама Тихановская выехала в Литву.
Вторую неделю в республике проходят несанкционированные акции протеста, но они подавляются силовиками. Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.
По данным МВД, в первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, среди них — как минимум 120 силовиков. Трое протестующих погибли.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Вчера, 08:00
Рузвельтовским курсом
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Лукашенко должен убрать свой эгоизм и наконец таки подумать о других, проиграл -- досвидание, люди сами разберутся кто плохой, а кто хороший
18 августа, 17:10
Maks Zhyka
865105240
Спасение одно - реализация союзного государства. Тогда Россия может помочь наведению порядка без вмешательства во внутренние дела
18 августа, 17:05
Андрей Дашков
244901257
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