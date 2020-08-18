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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575948150.html
США обсудят с Россией ситуацию в Белоруссии
Президент США Дональд Трамп заявил, что США обсудят ситуацию в Белоруссии с Россией в подходящее время. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T17:02
протесты в белоруссии
россия
министерство здравоохранения белоруссии
дональд трамп
александр лукашенко
белоруссия
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, министерство здравоохранения белоруссии, дональд трамп, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире

США обсудят с Россией ситуацию в Белоруссии

17:02 18.08.2020
1241
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОбщегражданский марш "За свободу" в Минске
Общегражданский марш За свободу в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Общегражданский марш "За свободу" в Минске
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США обсудят ситуацию в Белоруссии с Россией в подходящее время.
"Я люблю демократию, это важное слово, похоже, мы не видим много демократии в Белоруссии. Мы говорим со многими людьми, и в подходящее время мы будем говорить с Россией, будем говорить с другими. Но, определенно, это большая демонстрация и, определенно, она мирная", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
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Протесты в БелоруссииРоссияМинистерство здравоохранения БелоруссииДональд ТрампАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАВ мире
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