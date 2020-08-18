США обсудят с Россией ситуацию в Белоруссии

"Я люблю демократию, это важное слово, похоже, мы не видим много демократии в Белоруссии. Мы говорим со многими людьми, и в подходящее время мы будем говорить с Россией, будем говорить с другими. Но, определенно, это большая демонстрация и, определенно, она мирная", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.