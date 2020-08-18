Вдова и сын погибшего в ДТП с Ефремовым оказались сотрудниками МВД

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Потерпевшие по делу о смертельном ДТП с Потерпевшие по делу о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым работают в полиции, сообщил РЕН ТВ

По информации телеканала, на сегодняшнем заседании стало известно, что вдова погибшего Сергея Захарова Маргарита — майор МВД в запасе, сейчас работает в отделении полиции в Рязани , а сын Валерий служит в правоохранительных органах с 2014 года.

Сегодня суд продолжил рассмотрение дела о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова, произошедшем в начале июля. Тогда актер за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada, за рулем которой был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице следующим утром.

В момент аварии актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд отправил его под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи.