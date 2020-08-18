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Вдова и сын погибшего в ДТП с Ефремовым оказались сотрудниками МВД
Потерпевшие по делу о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым работают в полиции, сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T18:17
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
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михаил ефремов
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Вдова и сын погибшего в ДТП с Ефремовым оказались сотрудниками МВД

16:47 18.08.2020 (обновлено: 18:17 18.08.2020)
23392
© РИА НовостиНа месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
© РИА Новости
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Потерпевшие по делу о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым работают в полиции, сообщил РЕН ТВ.
По информации телеканала, на сегодняшнем заседании стало известно, что вдова погибшего Сергея Захарова Маргарита — майор МВД в запасе, сейчас работает в отделении полиции в Рязани, а сын Валерий служит в правоохранительных органах с 2014 года.
Сегодня суд продолжил рассмотрение дела о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова, произошедшем в начале июля. Тогда актер за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada, за рулем которой был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице следующим утром.
В момент аварии актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд отправил его под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом
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Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи.
На суде артист отказался от своего признания. По словам его адвоката, тот не считает себя виновным в аварии, и был готов возместить ущерб семье погибшего, потому что в трагедии "участвовала" его машина.
20030334630
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
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18 августа, 16:57
Aleksandr63s
2310102
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