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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575947334.html
МВД Белоруссии обратилось к жителям страны
Министерство внутренних дел Белоруссии в обращении к народу заявило, что сотрудники ведомства разделяют ответственность весь негатив, что во время последних... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T17:05
министерство здравоохранения белоруссии
александр лукашенко
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200818/1575885102.html
"Сегодня не будут" ... но тут вода камень точит)) Завтра уже придется "на коленка" присоединятся, потом это слово "люстрация" зачем оно вам знать что оно означает ))
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575922796_0:29:3238:1850_1400x0_80_0_0_ef97733b82a267df4d493d290b8514a9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство здравоохранения белоруссии, александр лукашенко, мвд белоруссии, белоруссия, в мире

МВД Белоруссии обратилось к жителям страны

16:48 18.08.2020 (обновлено: 17:05 18.08.2020)
27175
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции перед следственным изолятором No1 на улице Володарского в Минске
Участники несанкционированной акции перед следственным изолятором No1 на улице Володарского в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Министерство внутренних дел Белоруссии в обращении к народу заявило, что сотрудники ведомства разделяют ответственность весь негатив, что во время последних событий в стране пришлось испытать мирным гражданам.
"Мы, милиционеры Беларуси, обращаемся к жителям нашей страны! Мы разделяем ответственность за все то негативное, что во время последних событий пришлось испытать мирным гражданам. Мы приветствуем обстоятельный разбор каждой ситуации и ее принципиальную оценку", - говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
"За свободу". Как прошел митинг белорусской оппозиции
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Протестующие вышли на общегражданский марш "За свободу".

Общегражданский марш За свободу в Минске
1 из 9

Протестующие вышли на общегражданский марш "За свободу".

© Sputnik / Виктор Толочко
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© REUTERS / Vasily Fedosenko

Они собрались у стелы "Минск — город-герой" и двинулись на площадь Независимости, где немногим ранее прошел митинг сторонников Александра Лукашенко.

Демонстранты держат гигантский бело-красно-белый флаг Беларуси во время акции протеста против результатов президентских выборов в Минске, Беларусь
2 из 9

Они собрались у стелы "Минск — город-герой" и двинулись на площадь Независимости, где немногим ранее прошел митинг сторонников Александра Лукашенко.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Сторонники оппозиции идут с традиционными бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами, лентами и цветами. Среди них много молодежи.

Участники акции протеста против результатов президентских выборов в Минске, Беларусь
3 из 9

Сторонники оппозиции идут с традиционными бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами, лентами и цветами. Среди них много молодежи.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Протестующие требуют проведения повторных выборов и освобождения политзаключенных.

Общегражданский марш За свободу в Минске
4 из 9

Протестующие требуют проведения повторных выборов и освобождения политзаключенных.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Акцию посетили лидеры оппозиции — глава штаба Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, а также экс-кандидат на пост президента Андрей Дмитриев.

Общегражданский марш За свободу в Минске
5 из 9

Акцию посетили лидеры оппозиции — глава штаба Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, а также экс-кандидат на пост президента Андрей Дмитриев.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Оппозицию также поддержали и за рубежом. Так, марш солидарности с несогласными итогами выборов провели у посольства Белоруссии в Киеве.

Женщина держит розы во время митинга в поддержку белорусской оппозиции в центре Киева
6 из 9

Оппозицию также поддержали и за рубежом. Так, марш солидарности с несогласными итогами выборов провели у посольства Белоруссии в Киеве.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Акция проходит мирно. Рядом с протестующими видна спецтехника, но милиция не вмешивается в происходящее.

Общегражданский марш За свободу в Минске
7 из 9

Акция проходит мирно. Рядом с протестующими видна спецтехника, но милиция не вмешивается в происходящее.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© REUTERS / Vasily Fedosenko

В митинге принимают участие десятки тысяч человек. Демонстранты полностью заполнили площадь Независимости — многие остаются на ближайших улицах.

Общегражданский марш За свободу в Минске
8 из 9

В митинге принимают участие десятки тысяч человек. Демонстранты полностью заполнили площадь Независимости — многие остаются на ближайших улицах.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© REUTERS / Vasily Fedosenko

МВД Белоруссии пока не дает оценок числу участников.

Акция протеста против результатов президентских выборов с требованием отставки президента Беларуси Александра Лукашенко и освобождения политических заключенных в Минске
9 из 9

МВД Белоруссии пока не дает оценок числу участников.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
1 из 9

Протестующие вышли на общегражданский марш "За свободу".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
2 из 9

Они собрались у стелы "Минск — город-герой" и двинулись на площадь Независимости, где немногим ранее прошел митинг сторонников Александра Лукашенко.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
3 из 9

Сторонники оппозиции идут с традиционными бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами, лентами и цветами. Среди них много молодежи.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
4 из 9

Протестующие требуют проведения повторных выборов и освобождения политзаключенных.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
5 из 9

Акцию посетили лидеры оппозиции — глава штаба Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, а также экс-кандидат на пост президента Андрей Дмитриев.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
6 из 9

Оппозицию также поддержали и за рубежом. Так, марш солидарности с несогласными итогами выборов провели у посольства Белоруссии в Киеве.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
7 из 9

Акция проходит мирно. Рядом с протестующими видна спецтехника, но милиция не вмешивается в происходящее.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
8 из 9

В митинге принимают участие десятки тысяч человек. Демонстранты полностью заполнили площадь Независимости — многие остаются на ближайших улицах.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
9 из 9

МВД Белоруссии пока не дает оценок числу участников.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
В ведомстве также добавили, что МВД призывает сограждан не поддаваться на призывы манипуляторов к насилию в отношении правоохранителей.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Вчера, 08:00
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Протесты в БелоруссииМинистерство здравоохранения БелоруссииАлександр ЛукашенкоМВД БелоруссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
"Сегодня не будут" ... но тут вода камень точит)) Завтра уже придется "на коленка" присоединятся, потом это слово "люстрация" зачем оно вам знать что оно означает ))
18 августа, 16:50
llamborghinia06
8010331
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