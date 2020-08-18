Посол Белоруссии в Испании выступил за пересчет голосов

Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве

МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Посол Посол Белоруссии Испании Павел Пустовой заявил, что для мирного разрешения ситуации в республике необходимо пересчитать голоса на прошедших президентских выборах.

"Отвечая на часто задаваемый, к сожалению, не лично и не в рамках приличия, вопрос о событиях в Беларуси хочу отметить, что такая ситуация неприемлема в европейском государстве 21-го века. Для ее мирного разрешения, на мой взгляд, следует, во-первых, провести пересчет результатов голосования", - говорится в заявлении Пустового на странице посольства в Facebook.

Также посол считает, что в республике необходимо провести открытые судебные заседания в отношении тех, кто "избивал мирных демонстрантов", провоцировал к жестокости силовиков, "первыми нападая с камнями и арматурой", задерживал без оснований и издевался над задержанными гражданами, совершал автомобильные наезды на представителей милиции, угрожал близким и родным непосредственных участников событий.

Кроме того, Пустовой отметил "оскорбления и провокации" в отношении сотрудников посольства Белоруссии в Мадриде , которые "честно и открыто" организовали голосование граждан на президентских выборах и предъявили итоговый протокол наблюдателю, выдвинутому от белорусской диаспоры. "Если хотите высказать претензии, приходите к нам открыто, а не совершайте акты вандализма и хулиганские действия исподтишка", - заявил дипломат.

Он также добавил, что нынешняя белорусская государственная символика была принята на всебелорусском референдуме в 1995 году, поэтому посольство не планирует заменять по требованию отдельных граждан нынешний государственный флаг на бело-красно-белый, который использует оппозиция.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская , а не Лукашенко.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.