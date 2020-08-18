https://ria.ru/20200818/1575946843.html
В Афганистане ликвидировали "верховного судью" ИГ*
Силовики Афганистана ликвидировали "верховного судью" террористической группировки ИГ* в регионе, передает телеканал TOLO News со ссылкой на Национальный... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T16:40
2020-08-18T16:40
афганистан
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, в мире