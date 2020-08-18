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В Афганистане ликвидировали "верховного судью" ИГ*
Силовики Афганистана ликвидировали "верховного судью" террористической группировки ИГ* в регионе, передает телеканал TOLO News со ссылкой на Национальный... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T16:40
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353
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60
афганистан, в мире

В Афганистане ликвидировали "верховного судью" ИГ*

16:40 18.08.2020
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© Flickr / NATO Training Mission-Afghanistan Сотрудники полиции Афганистана
Сотрудники полиции Афганистана
© Flickr / NATO Training Mission-Afghanistan
Сотрудники полиции Афганистана. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Силовики Афганистана ликвидировали "верховного судью" террористической группировки ИГ* в регионе, передает телеканал TOLO News со ссылкой на Национальный директорат безопасности.
"Абдулла Оракзай был исполнителем атаки на тюрьму в провинции Нангархар 2 августа", - говорится в заявлении.
Отмечается, что ликвидированный главарь из так называемого отделения ИГ* в Хорасане был также причастен к выпуску указов, включающих "обезглавливание мирных жителей и насильственные браки с боевиками".
В результате атаки на тюрьму в Нангархаре в начале августа погибли 29 человек и 50 получили ранения. Ответственность за нападение взяли боевики ИГ*.
Спецоперация ФСБ
29 июля, 16:13
ФСБ объявила о задержании сторонников ИГ*, готовивших убийство
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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