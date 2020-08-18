В Афганистане ликвидировали "верховного судью" ИГ*

"Абдулла Оракзай был исполнителем атаки на тюрьму в провинции Нангархар 2 августа", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ликвидированный главарь из так называемого отделения ИГ* в Хорасане был также причастен к выпуску указов, включающих "обезглавливание мирных жителей и насильственные браки с боевиками".