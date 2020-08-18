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Процесс по делу Ефремова продолжится 19 августа
Пресненский суд Москвы назначил очередное заседание по делу актера Михаила Ефремова на среду, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T23:17
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Кадры возвращения Михаила Ефремова домой после суда
Кадры возвращения Михаила Ефремова домой после суда
2020-08-18T16:36
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Процесс по делу Ефремова продолжится 19 августа

16:36 18.08.2020 (обновлено: 23:17 18.08.2020)
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы назначил очередное заседание по делу актера Михаила Ефремова на среду, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Отложить судебное заседание на 19 августа, на 10.00", - заявила судья Елена Абрамова.
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Вчера, 16:22
Потерпевшие по делу Ефремова хотят взыскать с него "символический" рубль
Заседание отложили по просьбе защиты Ефремова. Сегодня гособвинение закончило представление доказательств, адвокат актера Эльман Пашаев попросил дать им время, чтобы подготовиться к представлению доказательств с их стороны, допросу Ефремова и свидетелей.
После заседания суда Михаила Ефремова привезли домой.
Актер Михаил Ефремов в суде
Вчера, 13:58
Вдова погибшего в ДТП Захарова назвала Ефремова убийцей
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
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