Процесс по делу Ефремова продолжится 19 августа

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы назначил очередное заседание по делу актера Михаила Ефремова на среду, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Отложить судебное заседание на 19 августа, на 10.00", - заявила судья Елена Абрамова.
Заседание отложили по просьбе защиты Ефремова. Сегодня гособвинение закончило представление доказательств, адвокат актера Эльман Пашаев попросил дать им время, чтобы подготовиться к представлению доказательств с их стороны, допросу Ефремова и свидетелей.
После заседания суда Михаила Ефремова привезли домой.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.