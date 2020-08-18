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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575946624.html
Сергея Тихановского этапировали из минского СИЗО
Мужа баллотировавшейся на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской этапировали из СИЗО Минска в Жодино в связи с акциями оппозиции в его поддержку,... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T16:40
протесты в белоруссии
светлана тихановская
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана тихановская, минск, белоруссия, в мире

Сергея Тихановского этапировали из минского СИЗО

16:34 18.08.2020 (обновлено: 16:40 18.08.2020)
5019
© Sputnik / Инна ГришукБелорусский блогер Сергей Тихановский в Гродно
Белорусский блогер Сергей Тихановский в Гродно
© Sputnik / Инна Гришук
МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Мужа баллотировавшейся на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской этапировали из СИЗО Минска в Жодино в связи с акциями оппозиции в его поддержку, сообщил во вторник не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна".
"Нам стало известно, что по причине запланированных акций поддержки политического заключенного Сергея Тихановского его самого этапировали в Жодино", - говорится в сообщении центра в Telegram.
Во вторник у СИЗО №1 в Минске, где содержался Тихановский, протестующие провели акцию в его поддержку и поздравили его с днем рождения. Акция прошла мирно, собравшимся никто не мешал.
Ранее Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, но не смог подписать необходимые документы, так как отбывал административный арест. Вместе него свою кандидатуру выдвинула его жена Светлана, оппозиция считает ее победителем на выборах.
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Тихановский и ряд его сторонников содержатся под стражей с конца мая после пикета в Гродно, где произошел инцидент с двумя милиционерами, в рамках уголовного дела по статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок". Позже Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении дела против Тихановского по факту призывов к насильственным действиям против правоохранителей, а также по факту приготовления к массовым беспорядкам. После выборов Тихановская выехала в Литву.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
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