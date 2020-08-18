Крымчанка пыталась убить дочь накануне ее свадьбы

"Мать невесты была против, поскольку не хотела расставаться с внуком, которого дочь планировала увезти с собой. На почве этой ситуации между ними происходили конфликты. В ходе одного из них мать у подъезда дома, где проживала пара, нанесла дочери ножевое ранение в область живота. Однако довести свой преступный умысел на убийство женщина не смогла", — говорится в сообщении.