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Крымчанка пыталась убить дочь накануне ее свадьбы
Жительница крымского города Красноперекопска нанесла своей дочери ножевое ранение в область живота накануне свадьбы, так как была против ее переезда в другой... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T20:26
республика крым
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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60
республика крым, происшествия

Крымчанка пыталась убить дочь накануне ее свадьбы

16:34 18.08.2020 (обновлено: 20:26 18.08.2020)
34116
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНевеста
Невеста
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Невеста . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости. Жительница крымского города Красноперекопска нанесла своей дочери ножевое ранение в область живота накануне свадьбы, так как была против ее переезда в другой населенный пункт, сообщает региональное СУ СК России.

"Задержанная дала явку с повинной. По ходатайству следствия судом ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

В отношении 50-летней женщины возбуждено уголовное дело. Ей предъявлено обвинение в покушении на убийство ее 32-летней дочери, у которой намечалась свадьба и переезд с семьей в другой населенный пункт.

"Мать невесты была против, поскольку не хотела расставаться с внуком, которого дочь планировала увезти с собой. На почве этой ситуации между ними происходили конфликты. В ходе одного из них мать у подъезда дома, где проживала пара, нанесла дочери ножевое ранение в область живота. Однако довести свой преступный умысел на убийство женщина не смогла", — говорится в сообщении.

Пострадавшую своевременно доставили в больницу. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
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