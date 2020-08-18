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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200818/1575946511.html
Посол РФ в Минске: чем спокойней в Белоруссии, тем спокойней россиянам
Обстановка в Белоруссии напрямую влияет и на соседнюю Россию, заявил посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T16:33
протесты в белоруссии
россия
дмитрий мезенцев
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, дмитрий мезенцев, минск, белоруссия, в мире

Посол РФ в Минске: чем спокойней в Белоруссии, тем спокойней россиянам

16:33 18.08.2020
606
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковДмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Обстановка в Белоруссии напрямую влияет и на соседнюю Россию, заявил посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.
"Чем спокойней в Белоруссии, тем спокойней россиянам", - сказал он журналистам.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Вчера, 08:00Протесты в Белоруссии
"Я уйду, может, через год". Кто будет править Белоруссией
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