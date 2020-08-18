https://ria.ru/20200818/1575946511.html
Посол РФ в Минске: чем спокойней в Белоруссии, тем спокойней россиянам
Обстановка в Белоруссии напрямую влияет и на соседнюю Россию, заявил посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T16:33
2020-08-18T16:33
протесты в белоруссии
россия
дмитрий мезенцев
минск
белоруссия
в мире
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россия
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белоруссия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155319/91/1553199168_0:0:2872:1616_1400x0_80_0_0_83beceefcbbe3adfcbfff6acf2d0598c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий мезенцев, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 18 авг - РИА Новости.
Обстановка в Белоруссии
напрямую влияет и на соседнюю Россию, заявил посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев
.
"Чем спокойней в Белоруссии, тем спокойней россиянам", - сказал он журналистам.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко
– по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская
, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, двое протестующих погибли.
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