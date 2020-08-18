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Рябков заявил о разногласиях на переговорах с США по вооружениям
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что его встреча со спецпосланником США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли в Вене была продуктивной, но... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T19:59
маршалл биллингсли
сергей рябков
вена
сша
в мире
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
маршалл биллингсли, сергей рябков, вена, сша, в мире

Рябков заявил о разногласиях на переговорах с США по вооружениям

16:31 18.08.2020 (обновлено: 19:59 18.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что его встреча со спецпосланником США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли в Вене была продуктивной, но серьезные расхождения остаются.
"Переговоры прошли с глубоким погружением в материю, российско-американские переговоры предоставили возможность для делового и предметного разговора, сторонам удалось избежать менторства и сконцентрироваться на прагматичном обмене мнениями. Тем не менее приоритеты у США и РФ на данной стадии сильно различаются", - приводит слова Рябкова постпред в Вене при международных организациях Михаил Ульянов.
Маршалл Биллингсли на переговорах с Сергеем Рябковым в Вене, 23 июня 2020 года
Вчера, 08:00
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"Россия выступает за продление ДСНВ, но не готова платить за это любую цену", - привел слова Рябкова в своем Twitter постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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Маршалл БиллингслиСергей РябковВенаСШАВ мире
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