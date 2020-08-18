Рябков заявил о разногласиях на переговорах с США по вооружениям

"Переговоры прошли с глубоким погружением в материю, российско-американские переговоры предоставили возможность для делового и предметного разговора, сторонам удалось избежать менторства и сконцентрироваться на прагматичном обмене мнениями. Тем не менее приоритеты у США и РФ на данной стадии сильно различаются", - приводит слова Рябкова постпред в Вене при международных организациях Михаил Ульянов.