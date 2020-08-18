https://ria.ru/20200818/1575946306.html
Соловьев рассказал, кто на самом деле обнажился перед ним в эфире
Телеведущий Владимир Соловьев в разговоре с изданием "Подъем" раскрыл личность мужчины, который обнажился у него в прямом эфире. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T16:31
2020-08-18T16:33
россия
владимир соловьев (телеведущий)
белоруссия
общество
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https://ria.ru/20200817/1575885540.html
Alex Fox
И опять эта ехидная фотка) ну сколько можно, редакторы! А по теме - то, что ему показали, это нужно сделать логотипом его программы
176
Арсений Новиков
На Соловьева такая реакция......
164
26
россия
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151745/67/1517456724_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_72eaf3303259343f4ac70b8b651bef32.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир соловьев (телеведущий), белоруссия, общество