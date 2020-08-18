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Соловьев рассказал, кто на самом деле обнажился перед ним в эфире
Телеведущий Владимир Соловьев в разговоре с изданием "Подъем" раскрыл личность мужчины, который обнажился у него в прямом эфире. РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T16:33
россия
владимир соловьев (телеведущий)
белоруссия
общество
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https://ria.ru/20200817/1575885540.html
И опять эта ехидная фотка) ну сколько можно, редакторы! А по теме - то, что ему показали, это нужно сделать логотипом его программы
176
На Соловьева такая реакция......
164
26
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/151745/67/1517456724_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_72eaf3303259343f4ac70b8b651bef32.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир соловьев (телеведущий), белоруссия, общество

Соловьев рассказал, кто на самом деле обнажился перед ним в эфире

16:31 18.08.2020 (обновлено: 16:33 18.08.2020)
44366
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в разговоре с изданием "Подъем" раскрыл личность мужчины, который обнажился у него в прямом эфире.
Накануне во время передачи ведущий по видеосвязи обсуждал с человеком, назвавшимся рабочим БелАЗа, события в Белоруссии. Неожиданно его собеседник опустил камеру вниз и показал гениталии. После этого картинка исчезла, а Соловьев пошутил, что он "хорошо показал".

"Он не рабочий БелАЗа. Пробили его социальные сети, он какой-то диджей, притом, судя по всему, из Америки. Несчастный больной человек, страдающий очевидным эксгибиционизмом", — пояснил телеведущий.

По его словам, "осень близка, коронавирус давит на мозги". Он также отметил, что в прямом эфире "всякое бывает".
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17 августа, 12:50Протесты в Белоруссии
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1324961292243
Обсудить 26
РоссияВладимир Соловьев (телеведущий)БелоруссияОбщество
Популярные комментарии
И опять эта ехидная фотка) ну сколько можно, редакторы! А по теме - то, что ему показали, это нужно сделать логотипом его программы
18 августа, 16:54
AFAlex Fox
356104130
На Соловьева такая реакция......
18 августа, 16:38
Арсений Новиков
286005125
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