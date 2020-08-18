Соловьев рассказал, кто на самом деле обнажился перед ним в эфире

Накануне во время передачи ведущий по видеосвязи обсуждал с человеком, назвавшимся рабочим БелАЗа, события в Белоруссии. Неожиданно его собеседник опустил камеру вниз и показал гениталии. После этого картинка исчезла, а Соловьев пошутил, что он "хорошо показал".