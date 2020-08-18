США назвали условия продления СНВ-3

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Полина Черница. США готовы продлить "на некоторый период времени" действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений ( ДСНВ-3 ), но с определенными условиями, заявил во вторник спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли

"Если мы сможем уладить вопрос верификации и если мы сможем выйти на политически обязывающие соглашения, мы намерены предложить ... продление ДСНВ на некоторый период времени", - сказал он в ходе телефонного брифинга.

Биллингсли отметил, что определенные условия касаются вопроса "новых российских вооружений, которые не охвачены действующим договором".

"Если это будет сделано, то мы будем готовы рекомендовать президенту (США Дональду) Трампу принять решение о продлении ДСНВ-3 в этом году", - добавил он.