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США назвали условия продления СНВ-3
США готовы продлить "на некоторый период времени" действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), но с определенными... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T19:29
россия
маршалл биллингсли
договор снв-3
сша
безопасность
в мире
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То есть мы должны заморозить наши передовые технологии потому что они отстали. Ей Богу, как дети... ))
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россия
сша
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2020
РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156165/91/1561659104_0:268:2688:1780_1400x0_80_0_0_a97d50cbf6ac6bb92182be66491f1452.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, маршалл биллингсли, договор снв-3, сша, безопасность, в мире

США назвали условия продления СНВ-3

16:30 18.08.2020 (обновлено: 19:29 18.08.2020)
1624
© AP Photo / Charlie RiedelОбъект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
© AP Photo / Charlie Riedel
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Полина Черница. США готовы продлить "на некоторый период времени" действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), но с определенными условиями, заявил во вторник спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
"Если мы сможем уладить вопрос верификации и если мы сможем выйти на политически обязывающие соглашения, мы намерены предложить ... продление ДСНВ на некоторый период времени", - сказал он в ходе телефонного брифинга.
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Биллингсли отметил, что определенные условия касаются вопроса "новых российских вооружений, которые не охвачены действующим договором".
"Если это будет сделано, то мы будем готовы рекомендовать президенту (США Дональду) Трампу принять решение о продлении ДСНВ-3 в этом году", - добавил он.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.
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РоссияМаршалл БиллингслиДоговор СНВ-3СШАБезопасностьВ мире
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То есть мы должны заморозить наши передовые технологии потому что они отстали. Ей Богу, как дети... ))
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