Посол России в Минске рассказал о встрече в МИД Белоруссии

МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Посол РФ в Минске Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил журналистам, что обсудил в МИД Белоруссии подготовку к форуму регионов и коллегии министерств иностранных дел двух стран, встреча была плановой и острых вопросов на ней не поднималось.

Как передает корреспондент РИА Новости, Мезенцев покинул здание МИД республики, пробыв там не более часа.

"Тут никакого секрета нет - подготовка форума регионов и подготовка совместной коллегии двух министерств иностранных дел. Плановая совершенно встреча", - сказал Мезенцев.

"Ну если плановая встреча, то какие тут острые вопросы", - добавил он.