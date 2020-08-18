https://ria.ru/20200818/1575945911.html
Посол России в Минске рассказал о встрече в МИД Белоруссии
Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил журналистам, что обсудил в МИД Белоруссии подготовку к форуму регионов и коллегии министерств иностранных дел двух... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T16:24
2020-08-18T16:24
протесты в белоруссии
россия
дмитрий мезенцев
мид белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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россия
минск
белоруссия
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155319/91/1553199168_0:0:2872:1616_1400x0_80_0_0_83beceefcbbe3adfcbfff6acf2d0598c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий мезенцев, мид белоруссии, минск, белоруссия, в мире